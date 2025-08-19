El analista político Genaro Lozano ha sido propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de México en Italia. Aunque su nombramiento aún requiere la ratificación del Senado de la República, su sólida trayectoria como académico, comunicador y activista lo posiciona como una figura central en el debate público nacional.

¿Quién es Genaro Lozano?

Genaro Lozano es un académico, analista y activista mexicano con una destacada trayectoria en el ámbito político, académico y mediático. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM y obtuvo tanto la maestría como el doctorado en Ciencia Política en The New School for Social Research, en Nueva York.

Desde 2007 es profesor en los departamentos de Estudios Internacionales y de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Anteriormente, fue docente en el ITAM y editor de Foreign Affairs Latinoamérica entre 2004 y 2013.

Ha impartido conferencias académicas en prestigiosas universidades como Harvard, Columbia, la Universidad de Chicago, la UNAM y su alma mater, The New School.

Es coautor de una docena de libros sobre política, derechos humanos y temas sociales, entre los que destacan Same-Sex Marriage in Latin America: Promise and Resistance, La política exterior de México: Metas y obstáculos, Twitter y el cambio político en México y El matrimonio y la violencia de género.

En los medios de comunicación, es editorialista del Grupo Reforma, conductor del noticiero Hora 21 en ForoTV, moderador de la mesa de debate Sin Filtro, panelista en Tercer Grado y presentador de la revista nocturna Antes de Acostarnos en N+Media. También ha colaborado con medios internacionales como The Washington Post, Monocle, Americas Quarterly, La Nación (Argentina) y El Comercio (Perú).

Además de su labor académica y mediática, Genaro Lozano es un reconocido activista por los derechos humanos y los derechos de los animales. Fue integrante del Consejo de GIRE, asambleísta emérito del COPRED, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y cofundador de la Coalición Mexicana LGBTTI+.

