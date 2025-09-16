“Su vida no va a ser fácil”, advierte Nitzia, hermana de Abril Díaz Castañeda de 34 años, una de las personas que continúan internadas en el Hospital de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente” en la Gustavo A. Madero, tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia.

La mujer pide al gobierno de la Ciudad de México y a la empresa encargada de la pipa cumplan con el apoyo que se les ha prometido “y no nada más se quede en palabras”.

“Yo no le estoy exigiendo nada al gobierno para mí, peleo por los derechos de mi hermana porque es un ser humano y por los de mis sobrinos, y quiero que todo lo que están diciendo en la tele lo cumplan, que no nada más se quede en palabras.

“Porque diario hay noticias, que no dejen que esto pase y no cumplan como otras veces; yo quiero de verdad que la gasera o la aseguradora cumpla con todo lo que están diciendo que se les va a dar”, aseveró.

En entrevista a las afueras del Hospital donde su hermana se mantiene en estado delicado a causa de las quemaduras, Nitzia explica que hasta ahora nadie de la empresa se ha acercado, ni tampoco han recibido asesoría jurídica tras el accidente.

Comentó que en estos días la familia de Abril ha recibido donaciones “de toda la gente”, desde gasas y vendas hasta alimentos, y señaló que hasta ayer el hospital le solicitó a la familia artículos para Abril, sobre todo de higiene personal.

Continúa el apoyo

La espera de los familiares por saber la evolución de los pacientes transcurre entre incertidumbre y muestras de apoyo.

A las afueras del Hospital Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente” se mantiene una carpa donde se instalaron catres para que los familiares puedan descansar o ingerir algún alimento y reponer energías.

También se instaló corriente eléctrica para que puedan mantenerse comunicados.

A un costado, las donaciones continúan llegando, desde botellas de agua y alimentos hasta cajas de medicamento, gasas y otros artículos.

Conforme transcurren las horas, las muestras de apoyo no se detienen, hay quienes llegan con botellas de agua, sándwiches y otros alimentos que reparten entre la gente que espera, sin importar si se trata de víctimas de la explosión o no.

Es un “acto de solidaridad porque no sabemos cuándo nos vaya a tocar a nosotros” comenta un joven que llegó con botellas de agua que comenzó a repartir a la gente.

Sube a 15 el número de fallecidos

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó el estatus de los afectados por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, y confirmó que la cifra de fallecidos por la tragedia aumentó a 15 personas.

Por otro lado, Jazlyn Azuleth, de dos años, una de las sobrevivientes de la explosión, fue trasladada a Galveston, Texas, en Estados Unidos, para recibir atención médica especializada, confirmó la Secretaría de Salud de la CDMX.

Se trata de la nieta de Alicia Matías Teodoro, la abuelita que falleció el pasado viernes 12 de septiembre, y que se volvió viral en los medios de comunicación tras haber protegido a su pequeña nieta durante el accidente.

En un comunicado, la dependencia precisó que este traslado al Shriners Hospital for Children, se logró en conjunto con la fundación Michou y Mau, e indicó que la menor viajó en compañía de su mamá “lo que garantiza su cercanía y acompañamiento en este proceso tan importante para su recuperación”.

CT