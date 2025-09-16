Si formas parte de los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), recibirás el pago correspondiente al mes de octubre de 2025 de manera anticipada , incluso antes que otros apoyos o pensiones del Programa Bienestar, si perteneces al IMSS (Insituto Mexicano del Seguro Social) será a inicios de octubre. A continuación, te informamos la fecha exacta del depósito y otras fechas importantes que deberías considerar.

Calendario de pagos octubre del ISSSTE 2025

El ISSSTE ha confirmado que el pago de la pensión de octubre se adelantará y será depositado el martes 30 de septiembre. Esto, conforme al calendario oficial 2025 que publicó la institución a inicios del año.

Este movimiento beneficiará a más de 1.3 millones de personas jubiladas, quienes mes con mes reciben su pensión. Octubre no será la excepción, el depósito llegará antes de que termine agosto.

Estas son las fechas clave para el resto del año, incluyendo el tan esperado aguinaldo:

Octubre: martes 30 de septiembre

Noviembre: jueves 30 de octubre

Aguinaldo (1ª parte): primera quincena de noviembre

Diciembre: viernes 28 de noviembre

ISSSTE

Calendario de pagos de octubre del IMSS 2025

Si tú o alguien que conoces es pensionado del IMSS, les tocará esperar un poquito más. Su pago de octubre caerá hasta el miércoles 1 de octubre. Y al igual que en el ISSSTE, el monto también varía según el historial laboral.

Fechas de pago IMSS para el resto del 2025:

Octubre: miércoles 1

Noviembre: lunes 3

Diciembre: lunes 1

IMSS

¿Qué hacer si el depósito no llega?

Aunque los pagos suelen realizarse sin demoras, es recomendable verificar puntualmente la recepción del depósito. En caso de no haberlo recibido en la fecha indicada, es importante actuar de inmediato para resolver la situación.

En el caso del IMSS:

Vía telefónica: Llama al 800 623 23 23 y selecciona la opción 3 para atención a pensionados.

Presencial: Acude a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar más cercana, donde podrás revisar el estado de tu pago y llenar una solicitud por pagos no cobrados.

En el caso del ISSSTE:

Presencialmente: Dirígete a un módulo de atención al derechohabiente, presenta tus datos y formaliza tu queja para que sea revisada por el área correspondiente.

En línea o por teléfono:

- Usa el Buzón Virtual de Atención a Derechohabientes.

- O comunícate al 55 4000 1000 para levantar tu reporte, el cual será canalizado para su pronta solución.

Planea tu visita al banco con tiempo, sobre todo si acostumbras retirar en ventanilla. Evita filas y contratiempos; recuerda que muchas personas reciben su pensión el mismo día.

EE