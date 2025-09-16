Ricardo Salinas Pliego lanza su propio "Grito" y convoca al Movimiento Anticrimen y Corrupción

En la víspera del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, hizo un llamado a la unión nacional a través de una nueva iniciativa que denominó Movimiento Anticrimen y Corrupción, una propuesta que plantea como oposición directa al Gobierno Federal, al que acusó de permitir la violencia y solapar la delincuencia organizada que afecta al país.

En un video publicado en sus redes sociales, el empresario aparece acompañado de su esposa, María Laura Medina, con la bandera de México iluminada en colores patrios y el estandarte de la Virgen de Guadalupe como fondo. Desde ese escenario simbólico, Salinas Pliego lanzó su propia versión del Grito de Independencia bajo el lema: "Vida, propiedad y libertad".

Durante su mensaje, acusó al Gobierno de encubrir la delincuencia y fomentar la división entre los mexicanos. Señaló que la ideología detrás de los actuales gobernantes es el comunismo, y propuso como valores contrarios el respeto a la vida, la propiedad privada, la libertad individual, la inversión y la competencia económica. “Es momento de decir basta”, expresó, al tiempo que convocó a la ciudadanía a actuar a través del nuevo movimiento.

Aunque no ofreció mayores detalles sobre la estructura o objetivos específicos de la iniciativa, adelantó que próximamente se habilitará una página web donde los interesados podrán afiliarse. Describió el proyecto como "la resistencia a un régimen criminal y corrupto".

“¡Mexicanos, basta ya de este régimen criminal y corrupto! Basta ya de este régimen que pretende acabar con nuestras libertades, ejerciendo un poder centralizado como nunca antes se había visto. ¡Basta!”, manifestó el empresario.

Añadió que la ciudadanía debe asumir su responsabilidad y alzar la voz:

“Tenemos que tomar la responsabilidad en nuestras manos. ¡Que retumbe por todos lados! Un México libre no se entrega y un México en paz se defiende”.

El mensaje concluyó con tres arengas a todo pulmón: ¡Viva México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia!