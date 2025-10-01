Hace unos momentos, la Flotilla Global Sumud denunció haber sido interceptada presuntamente por Israel. A través de sus redes sociales oficiales, desde hace unas horas, diversos miembros del grupo de activistas que pretendían llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza señalaron que habían sido acorralados por varios buques y que pronosticaban una intercepción inminente.

En tanto que el Ministerio de Exteriores israelí confirmó haber contactado a las distintas embarcaciones de la Flotilla Global Sumud y les ha pedido que desvíen su rumbo. Por otro lado, el ministro italiano señaló que todos los barcos pertenecientes a la Flotilla habían sido rodeados por lo que trasladarán a sus integrantes al puerto de Asdod en Israel.

Ante ello, múltiples mensajes han ido surgiendo de parte de los integrantes de la Flotilla Global Sumud. Entre ellos destaca el de Arlin Medrano, connacional estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM) quien dejó grabado en mensaje en video para ser publicado en su cuenta de X.

Esto dijo Arlin Medrano tras la intercepción de la Flotilla Global Sumud

"Hola, mi nombre es Arlin Medrano, soy mexicana y si estás viendo este video es porque fuimos interceptados en aguas internacionales ilegalmente por la ocupación israelí. Y hemos sido llevados sin nuestro consentimiento al territorio de Israel. Buscamos llevar ayuda humanitaria y romper el cerco que existe desde el 2007" aclaró.

"Nuestra misión es totalmente legal y está avalada por el derecho internacional. Solicito al Gobierno Mexicano, a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que pueda regresar segura a casa y poder abrazar a mi familia que está resistiendo" pidió a las autoridades mexicanas.

Por último, invitó a los ciudadanos mexicanos a apoyar el movimiento: "También hago un llamado al pueblo mexicano para que alcemos la voz ante una injusticia y colonización que nos impacta directamente a todas y todos, pues este proyecto no solamente es sobre el pueblo palestino, sino es el reflejo de nuestra humanidad. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá.

Arlin Medrano viajaba en el barco Adara de la Flotilla Global Sumud.

