Viral: Captan a Juan Gabriel vivo y paseando en París

Un clip grabado en París, Francia, volvió a encender las especulaciones sobre la supuesta supervivencia de Juan Gabriel, cuyo fallecimiento fue declarado oficialmente en agosto de 2016. Las imágenes, compartidas en TikTok por el usuario @fidelmarinlol, muestran a un hombre de cabello canoso y vestimenta llamativa que guarda un gran parecido con el Divo de Juárez.

El material, registrado por turistas mexicanos dentro de un restaurante parisino, exhibe a esta persona con una chamarra naranja, camiseta negra y una pañoleta azul, atuendo que no pasó desapercibido para quienes lo comparan con el icónico intérprete.

En pocas horas, la grabación se volvió viral y generó miles de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios sostienen que podría tratarse de Alberto Aguilera Valadez (Juan Gabriel), otros creen que es solo una coincidencia sin mayor trascendencia.

Este episodio se suma a una serie de rumores que circulan desde la muerte del cantautor en Santa Mónica, California, confirmada en su momento con autopsia y documentos oficiales. Aun así, el fervor popular no ha disminuido y las teorías han cobrado fuerza, sobre todo tras el estreno de un tema póstumo en 2025, lo que alimentó la idea de que el autor de “Querida” habría fingido su partida para alejarse de los escenarios.

We got Juan Gabriel sí está vivo before GTA 6. pic.twitter.com/DPYsP03ndS— Néstor (@Nestordzg) September 30, 2025

En redes, varios internautas han llegado a contrastar imágenes recientes del video viral con fotografías de las últimas apariciones públicas del artista, señalando rasgos similares en su rostro y estilo de vestir. Otros, en cambio, lo tomaron con humor y lo catalogaron como una nueva muestra de las teorías conspirativas que suelen rodear a figuras legendarias de la música. Hasta el momento, la familia de Juan Gabriel no se ha pronunciado respecto a este nuevo material.

