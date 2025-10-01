En las últimas semanas se ha detectado un incremento de intentos de estafa telefónica provenientes del extranjero, principalmente con origen en Estados Unidos y Canadá. Especialistas señalan que los delincuentes aprovechan prefijos y números internacionales para confundir a los usuarios y concretar fraudes.

Modalidades más comunes

Las autoridades han alertado sobre el esquema conocido como “wangiri”, en el que los estafadores realizan una llamada breve y cuelgan después de uno o dos timbres, esperando que la persona regrese la llamada.

Otra táctica identificada consiste en llamadas automatizadas con mensajes que aparentan provenir de instituciones bancarias, dependencias oficiales o compañías de mensajería. En algunos casos incluso simulan oportunidades laborales en el extranjero, invitando a la víctima a continuar el trámite mediante WhatsApp o correo electrónico.

Estas técnicas tienen como fin robar información sensible o solicitar depósitos previos, afectando sobre todo a quienes buscan empleo.

Prefijos y regiones desde donde operan

Aunque Estados Unidos y Canadá concentran gran parte de los reportes, también se han identificado llamadas desde otros países como:

Reino Unido (+44)

India (+91)

Marruecos (+212)

Túnez (+216)

Sudáfrica (+27)

Costa de Marfil (+225)

Ghana (+233)

Nigeria (+234)

Albania (+353)

En territorio estadounidense, los estados con mayor incidencia son Nueva York, California, Carolina del Norte, Illinois y Georgia. En Canadá, destacan zonas como Salaberry-de-Valleyfield y West Vancouver.

Asimismo, algunos números telefónicos específicos han sido señalados como origen de estos intentos de fraude:

+1 (385) 328-8875

+1 (559) 469-8599

+1 (515) 494-0912

+1 (437) 700-9028

+1 (619) 678-3576

+1 (520) 660-6457

+52 722 980 5072

Cómo protegerse de estas llamadas

Expertos en ciberseguridad como ESET y Kaspersky identifican estas prácticas dentro del vishing, una variante del phishing realizada mediante voz. El propósito es presionar emocionalmente a la víctima para que entregue información personal o realice transferencias.

Las principales recomendaciones son:

No responder ni devolver llamadas de números internacionales desconocidos.

Bloquear y reportar de inmediato los contactos sospechosos.

Evitar proporcionar contraseñas, códigos de verificación o datos sensibles.

No enviar anticipos de dinero por supuestos trámites laborales.

Mantener actualizado el sistema del dispositivo y activar filtros antispam.

Reportar los intentos de fraude ante la Policía Cibernética o la fiscalía local.

Finalmente, las autoridades invitan a difundir esta información entre familiares y personas cercanas, con el fin de reducir el número de víctimas frente a un esquema que continúa en aumento.

