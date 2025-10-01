Hace unos momentos, a través de sus redes sociales oficiales, la Flotilla Global Sumud anunció haber sido acorralada e interceptada presuntamente por Israel en aguas internacionales. De acuerdo con diversas publicaciones en X, la flotilla advierte la presencia de más de 20 buques en su radar a un aproximado de tres millas náuticas de distancia.

La activista Greta Thunberg señala que una probable intercepción de la Flotilla sería una violación a la Ley Internacional Marítima de la que no está exento el país israelí.

The global sumud flotilla is being intercepted by the Israeli occupation forces in international waters. Pressure your government for the protection of global sumud flotilla pic.twitter.com/FKyhkWhs3K— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

Posterior al anuncio, la cuenta comunicó que los barcos pertenecientes a la Flotilla comenzaron a quedarse sin comunicación y a perder señal.

Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores israelí confirmó que ha contactado a las distintas embarcaciones de la flotilla Global Sumud y les ha pedido que desvíen su rumbo. "La Armada israelí se ha puesto en contacto con la flotilla Hamás-Sumud y les ha pedido que cambien de rumbo. Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y violando un bloqueo naval legítimo", detalla el texto en X.

En tanto que el periodista Néstor Prieto del portal Descifrando la Guerra confirmó que la Armada israelí interceptó el barco "Alma" de la Flotilla Global Sumud mientras cruzaba aguas del Mediterráneo alrededor de las 20:00 horas en tiempo local.

Con información de EFE

Te puede interesar: Policía Vial Jalisco cierra la circulación en estos cruces por inundación

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB