El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay una denuncia en contra del expresidente Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional de La Haya, en Países Bajos, por la probable comisión crímenes de lesa humanidad, pero desconoce el estado de dicha investigación.

"Yo tengo poca información, sé de las denuncias, de una que fue aceptada porque presentaron otras y se rechazaron, pero no tengo información sobre el avance, si están en proceso de investigación o están detenidas, no tengo mayor información. Sé que existe esa denuncia en la Corte internacional nada más", declaró López Obrador.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha señalado que existe una investigación en contra del exmandatario por crímenes de lesa humanidad.

Señaló que la denuncia corresponde al operativo "Rápido y Furioso" con el que los Estados Unidos introdujeron armas a México de manera ilegal entre 2009 y 2011 para supuestamente rastrear delincuentes.

En conferencia de prensa "mañanera", en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador pidió esperar a ver que resulta de esta investigación, pues aclaró que su gobierno no le está dando seguimiento.

"Es bueno que no se especule", López Obrador sobre denuncia a Calderón en La Haya

"Es unas asunto que en su momento se tiene que resolver por ese organismo y la instancia en México encargada de atender esas denuncias o de ayudar en la investigación, entregar información es la FGR y el medio es la SRE, es como para el caso de las extradiciones".

Señaló que si hay interés en conocer si existe o no la investigación debería solicitarla a la Corte Penal Internacional porque es bueno, que no se especule, que no haya conjeturas y se sepa, si existe y ser más contundente si existe la investigación o no para que no haya juicios sumarios.

Empero, dijo que si lo ha señalado el secretario de Gobernación es porque si tiene información, porque es su trabajo.

OA