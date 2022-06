Después de semanas de especulación, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó durante la “mañanera” de hoy que no asistirá a la Cumbre de las Américas.

En su conferencia de prensa, el Mandatario mexicano explicó que no acudirá al evento porque no se invitó a todos los países de América Latina.

"Ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América", dijo.

López Obrador había adelantado desde hace semanas que no acudiría a la reunión si el Gobierno estadounidense no atendía su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela.

