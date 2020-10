AMLO confiesa que sabía de la investigación contra Cienfuegos desde hace 15 días

Durante su conferencia "mañanera", el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui, le había informado hace 15 días de la existencia de una investigación en Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Defensa Nacional y detenido ayer en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, a petición de la DEA.

El titular del Ejecutivo federal señaló que hace dos semanas recibió en Palacio Nacional a la embajadora mexicana en la Unión Americana y ahí le informó de la existencia de esta investigación en torno a la figura del ex secretario de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto.

"A mí me informó hace 15 días la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, de que se hablaba de una investigación que se estaba llevando acabo y que involucraba al señor general Cienfuegos, pero no había nada oficial en Estados Unidos, a la que hizo referencia la embajadora Marta Bárcena que me visitó aquí en Palacio", dijo el Mandatario.

El general Salvador Cienfuegos fue detenido ayer en el aeropuerto de Los Ángeles California a petición de la DEA, por presunto narcotráfico y lavado de dinero. López Obrador aseguró que no existe una investigación en México en contra del militar.

