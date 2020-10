AMLO asegura que no existe ninguna investigación en México contra Cienfuegos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no existe ninguna investigación en México en contra del general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, luego de su detención ayer en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico.

"No hay información sobre si tiene relación con un cartel en específico y no existe ninguna investigación en México en contra del General Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico, no existe. Esto surge de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos, tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York que lleva los asuntos de García Luna y anteriormente que tuvo que ver con los asuntos de Guzmán Loera".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal pidió esperar a que más tarde se dé a conocer los cargos que se le imputan en la Unión Americana en contra del ex titular de la Sedena.

"Hay que esperar a que se dé hoy a conocer en Los Ángeles los motivos de la detención, se tiene que presentar hoy a las 02:30 de la tarde. En el caso de México nosotros no teníamos conocimiento de investigaciones en el país de ninguna institución en contra del general Cienfuegos".

En Palacio Nacional, durante la conferencia "mañanera", el Mandatario informó que se enteró de la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos a las 06:50 de la tarde de ayer por parte de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE).

"Me informó el secretario de Relaciones Exteriores porque le acababa de hablar el embajador de Estados Unidos en México (Christopher Landau) para darle a conocer lo de la detención, la hora, 06:50 de la tarde,. Estaba yo en mi despacho", dijo.

OA