AMLO asegura que contagió de COVID-19 "porque tengo que trabajar como millones de mexicanos"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó a encabezar las conferencias "mañaneras" en Palacio Nacional, luego de estar ausente por dos semanas mientras se recuperaba tras dar positivo a coronavirus COVID-19, donde dijo que se contagió del SARS-CoV-2 porque tuvo que salir a trabajar.

AMLO declaró: "¿Por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado. Me cuidé, guardé mi sana distancia pero me tocó".

"Afortunadamente salí adelante", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes.

Asimismo, el Presidente López Obrador indicó que pudo haberse vacunado contra COVID-19, como lo hicieron algunos jefes de estado, pero no abusó.

"Bueno, ¿por qué me enfermé? Porque no me vacuné, no abusé, pude haberme vacunado. Hay Jefes de Estado, presidentes que se han vacunado, han sido de los primeros, nada más que eso no lo dice la prensa conservadora, la prensa fifí, al contrario hasta aplauden".

"¿Y cómo es que se vacunan esos Jefes de Estado, esos Presidentes, esas personalidades? Con el pretexto, la argucia de que ellos dan el ejemplo para que la gente, fíjense la triquiñuela, para que la gente tenga confianza y no le tema a la vacuna", agregó.

