Marcha de la CNTE EN VIVO hoy 11 de junio: noticias y bloqueos por el Mundial 2026

SUN/O. Alvarado

La inauguración del Mundial de Futbol 2026 pondrá los ojos sobre México, y diversas organizaciones sociales buscan aprovechar ese foco para visibilizar sus problemas y ejercer presión sobre el Gobierno de la República en el cumplimiento de sus demandas.

La Coordinara Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) resalta como el principal grupo por la cantidad de miembros y estrategia política, pero colectivos de madres buscadoras, pensionados, transportistas, campesinos y personal de salud han convocado a manifestaciones este 11 de junio.

Miembros de la CNTE llevan días bloqueando vías y realizando manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de México para exigir mejoras salariales, la abrogación de la ley de pensiones de 2007 y la desaparición del organismo que regula su carrera docente

El movimiento anunció además que buscará acercarse al Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica, programado para las 13:00 horas.