Jueves, 11 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Marcha de la CNTE EN VIVO hoy 11 de junio: noticias y bloqueos por el Mundial 2026

Además de los maestros, colectivos de madres buscadoras, pensionados, transportistas, campesinos y personal de salud han convocado a manifestaciones este 11 de junio

El Informador

SUN/O. Alvarado

La inauguración del Mundial de Futbol 2026 pondrá los ojos sobre México, y diversas organizaciones sociales buscan aprovechar ese foco para visibilizar sus problemas y ejercer presión sobre el Gobierno de la República en el cumplimiento de sus demandas.

La Coordinara Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) resalta como el principal grupo por la cantidad de miembros y estrategia política, pero colectivos de madres buscadoras, pensionados, transportistas, campesinos y personal de salud han convocado a manifestaciones este 11 de junio.

Miembros de la CNTE llevan días bloqueando vías y realizando manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de México para exigir mejoras salariales, la abrogación de la ley de pensiones de 2007 y la desaparición del organismo que regula su carrera docente

El movimiento anunció además que buscará acercarse al Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica, programado para las 13:00 horas.

Protestas convocadas para este 11 de junio


Hasta ayer se habían confirmado siete protestas que se llevarán a cabo para este jueves 11 de junio, convocadas:

  • Colectivos de madres buscadoras
  • Trabajadores de la educación
  • Pensionados de Pemex y CFE
  • Organizaciones campesinas
  • Trabajadores de la salud
  • Colectivos en general
  • Transportistas

Los manifestantes partirán desde puntos como:

  • Avenida Insurgentes (Estadio Olímpico)
  • Anillo Periférico (San Jerónimo, Hospital Picacho, Vaqueritos)
  • Calzada de Tlalpan (División del Norte)
  • Avenida del Imán (Parque Cantera).
     

Familias de desaparecidos desafían cerco al Estadio Azteca


SUN/F. Rojas

Miles de familiares y colectivos de personas desaparecidas se manifestaron en la Ciudad de México a pocas horas de la inauguración del Mundial 2026 para denunciar la crisis de más de 133 mil desapariciones registradas en el país. Los manifestantes intentaron acercarse al Estadio Ciudad de México (Azteca) para dar visibilidad internacional a sus demandas, pero fueron detenidos por un amplio operativo policial que les impidió llegar al recinto. Durante la marcha portaron camisetas, pancartas y símbolos relacionados con el torneo, combinándolos con mensajes que exigían justicia y la localización de sus seres queridos.

Aunque algunos participantes intentaron superar las barreras de seguridad, finalmente realizaron una velada de memoria frente al cerco policial. Los familiares criticaron que se destinen importantes recursos a la organización del Mundial mientras consideran insuficiente el apoyo gubernamental para las labores de búsqueda. La protesta también puso de relieve el debate sobre la gravedad de las desapariciones en México, un problema que ha llamado la atención internacional y que incluso ha sido señalado por organismos de la ONU como una posible crisis de derechos humanos de gran magnitud.

Temas

Lee También