Jueves, 11 de Junio 2026

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Estadio Guadalajara supera los 44 mil asistentes en primer juego del Mundial

Con un espectacular ambiente y la presencia de más de 44 mil aficionados, el Estadio Guadalajara hizo historia al celebrar con rotundo éxito su primer partido en la Copa del Mundo 2026

Por: Alan Rodriguez

Partido Corea del Sur vs Chequia. EL INFORMADOR/J. ACOSTA

Partido Corea del Sur vs Chequia. EL INFORMADOR/J. ACOSTA

El Estadio Guadalajara fue un crisol de culturas, aficiones, nacionalidades distintas… pero una misma pasión que se desbordó en cada rincón de sus tribunas.

El gran ambiente que se vivió en el recinto tapatío estuvo alimentado por las 44 mil 985 almas que ocuparon un asiento en el primer partido de Copa del Mundo en la historia del inmueble, por lo que la vara para el segundo compromiso que será el próximo 18 de junio entre México y Corea del Sur ha quedado muy alta.

Con ello, la primera jornada del Mundial 2026 ha cumplido con las expectativas. 

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Tanto el encuentro en la Ciudad de México en la que se superaron los 80 mil asistentes, como en Guadalajara, donde se acercaron a los 45 mil, quedó constancia de que la pasión por el futbol en México no conoce fronteras ni colores.

NG

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