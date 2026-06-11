Corea del Sur arrancó con el pie derecho su participación mundialista al imponerse 2-1 a República Checa en el Estadio Guadalajara. El conjunto asiático vino de atrás y, con una combinación de calidad técnica, carácter y buen futbol, logró una sufrida, pero merecida, victoria en un encuentro que mantuvo la emoción hasta el último minuto.

Los surcoreanos no solo se adueñaron de la cancha, sino que también conquistaron a la afición tapatía , que poco a poco se volcó en apoyo al equipo asiático en una noche intensa y llena de emociones para ambas selecciones.

El tradicional cántico que se hizo mundialmente famoso en Corea-Japón 2002, “¡Dae-han-min-guk!, ¡Dae-han-min-guk!”, resonó con fuerza en el Estadio Guadalajara gracias a la numerosa presencia de aficionados coreanos que acudieron para respaldar a su selección.

La conexión entre los seguidores mexicanos y la escuadra asiática fue creciendo con el paso de los minutos. Los gritos de “¡Corea, Corea!” se mezclaron con los tradicionales “oles” cada vez que los dirigidos por Hong Myung-bo enlazaban una serie de pases, generando un ambiente de auténtica comunión en las tribunas.

La primera jugada de peligro fue para los surcoreanos . Lee Jae-sung asistió a Son Heung-min, quien sacó un disparo que fue desviado a tiro de esquina. El histórico delantero se acercó a cobrar el córner y provocó la ovación de los aficionados. Minutos más tarde, Lee Kang-in intentó sorprender con un potente disparo de media distancia, pero Matej Kovář respondió con una gran atajada para evitar la caída de su marco.

Mientras República Checa apostaba por el juego físico y por capitalizar algún error rival, Corea del Sur mostraba destellos de la calidad individual de sus futbolistas. Hwang In-beom levantó al público de sus asientos con una elegante ruleta en el mediocampo, una muestra del dominio técnico que ejercía el conjunto asiático.

Son fue el hombre más insistente del encuentro . Primero probó suerte con un disparo lejano y después generó espacio con una gran acción individual para sacar un zurdazo que pasó apenas a un costado del poste. La frustración del capitán coreano era evidente al ver que el gol seguía sin llegar.

Sin embargo, fue República Checa la que golpeó primero en la segunda mitad. Fiel a su fortaleza en el juego aéreo, encontró la ventaja tras una jugada a balón detenido. Tomáš Souček ejecutó un largo saque de banda al primer poste, donde apareció Ladislav Krejčí para conectar un potente remate y vencer al guardameta surcoreano, decretando el 1-0.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

El gol silenció por unos instantes a la afición coreana y desató la celebración de los pocos, pero ruidosos, seguidores checos presentes en las gradas . El tanto cayó como un balde de agua fría para un equipo que había sido mejor durante varios lapsos del encuentro.

Lejos de desmoronarse, Corea del Sur reaccionó con personalidad. El empate llegó gracias a una brillante acción colectiva. Lee Kang-in filtró un balón preciso para Hwang In-beom, quien controló dentro del área, dejó atrás al arquero con un recorte y definió con un toque suave y bombeado para firmar el 1-1 y desatar la locura en el Estadio Guadalajara.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

El encuentro elevó su intensidad y República Checa estuvo cerca de recuperar la ventaja cuando Tomáš Souček apareció de cabeza para marcar el segundo tanto. Sin embargo, la anotación fue invalidada por fuera de juego.

La respuesta coreana fue inmediata. Apenas unos instantes después, Hwang In-beom volvió a ser protagonista al asistir a Oh Hyeon-gyu, quien cerró la pinza a toda velocidad para empujar el balón al fondo de las redes y completar la remontada con el 2-1 definitivo.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

El festejo convirtió las tribunas en una auténtica sucursal de Corea del Sur. La afición celebró con euforia una remontada que reflejó el espíritu combativo de un equipo que nunca bajó los brazos .

En los minutos finales, el experimentado Kim Seung-gyu se vistió de héroe al realizar al menos dos intervenciones determinantes para preservar la ventaja y asegurar los tres puntos para su selección.

La noche tuvo un significado especial para Guadalajara. El sueño de Jorge Vergara (QEPD) se hizo realidad al ver que la casa de Chivas albergaba por primera vez un partido de Copa del Mundo. Años de trabajo y visión de la familia Vergara se vieron reflejados cuando el balón comenzó a rodar en territorio tapatío, en el primero de los cuatro encuentros que recibirá el Estadio Guadalajara durante la justa mundialista.

Corea del Sur se llevó la victoria, pero también dejó una huella imborrable en una afición que, por una noche, hizo suyo el grito de “¡Dae-han-min-guk!” .

ALINEACIONES

COREA DEL SUR

PORTERO

1- Kim Seung-gyu

DEFENSAS

2- Lee Han-beom

4- Kim Min-jae

13- Lee Tae-Seok (69’ - 25. Eom Ji-Sung)

22- Seol Young-woo

3- Lee Gi-Hyuk

MEDIOCAMPISTAS

6- Hwang In-beom (84 - 24. Kim Jin-Gyu)

8- Paik Seung-Ho (84 - 16. (Park Jin-Seob)

10- Lee Jae-Sung (62’ - Hwang Hee-Chan)

DELANTEROS

19- Lee Kang-Iin

7- Son Heung-Min (69’ - 18. Oh Hyun-Gyu)

D.T.- Myung-Bo Hong

REPÚBLICA CHEQUIA

PORTEROS

1- Matej Kovar

DEFENSAS

4- Robin Hranac

5- Vladimir Coufal

6- Stepan Chaloupek

7- Ladislav Krejci

MEDIOCAMPISTAS

20- Jaroslav Zeleny

22- Tomas Soucek

24- Alexandr Sojka (85’ - 13. Mojmir Chytil)

17- Lukas Provod (64’ - 18. Michal Sadílek)

DELANTEROS

15- Pavel Sulc (64’ - 9. Adam Hlozek)

10- Patrik Schick (64’ - 19. Tomás Chory)

D.T.- Miroslav Koubek

SV