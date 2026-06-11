Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, declaró que, pese a que en la capital "tenemos movilizaciones" por parte de maestros y maestras en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el Estadio Ciudad de México hay " decenas de miles entrando ".

¡Atención! Nos vemos en el Zócalo para disfrutar del partido. pic.twitter.com/7zob8Wyif8 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 11, 2026

CNTE no detiene la inauguración del Mundial

Brugada dio la bienvenida a los miles de fanáticos que desde muy temprano aguardaban para ingresar al Fan Fest del Zócalo capitalino y confió en que este 11 de junio se vivirá un Mundial "muy interesante" en el que el futbol " va a unir muchas naciones ".

"Tenemos movilizaciones, pero tenemos [...] una afición que llegó desde las 05:30 de la mañana, de verdad, y que está ya tocando la puerta para poder entrar y disfrutar", dijo en entrevista en las inmediaciones del Zócalo capitalino, minutos antes de que se abrieran las puertas para permitir el ingreso de los aficionados.

Ante las manifestaciones y el campamento de la CNTE que continúa en calles del Centro Histórico, Brugada Molina afirmó que "hoy cambian las cosas" .

"Vamos a vivir un Mundial muy interesante en donde el futbol va a unir a muchas naciones", señaló.

Respecto a la seguridad en la zona del Fan Fest, la mandataria capitalina afirmó que se trata de un evento abierto, gratuito, y destacó que la gente comenzó a formarse y organizarse solita antes de ingresar.

Cuestionada sobre el plantón de la CNTE que aún se mantiene, detalló que, si bien aún no se sabe cuál es la decisión que tomen los maestros, este jueves era el momento más importante y se logró una entrada masiva pacífica tanto al Estadio Ciudad de México como al Fan Fest del Zócalo.

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FF