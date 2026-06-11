La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró este jueves durante " La Mañanera " que, pese a las movilizaciones esperadas por parte de las y los maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Ciudad de México, la inauguración de la Copa Mundial 2026 de la FIFA " se va a llevar a cabo muy bien ".

"La inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien, sin problemas . Está todo el equipo del gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno de México; y, como siempre, toda la suerte para la Selección mexicana", declaró la Mandataria desde Palacio Nacional.

Los acuerdos entre CNTE y Segob

" ¡No es suficiente! ", gritaron algunos docentes a los líderes de la CNTE fuera de la Segob tras la cuarta de las mesas de diálogo. Las y los maestros habrían logrado que el Gobierno de México, liderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, les ofreciera una reforma educativa que incluye la desaparición de la Usicamm, órgano que se encarga de organizar y regular los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes en el sistema educativo, para iniciar una nueva relación de trabajo entre los docentes y el Estado donde prevalezcan sus derechos laborales.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que también se ofreció la creación de la aseguradora pública para pensiones del magisterio disidente y fortalecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el PensionISSSTE.

Asimismo, se planea instalar una comisión permanente entre los docentes y el Estado que aterrice jurídica y técnicamente todos los ofrecimientos que se les hicieron y que los maestros hagan sus contrapropuestas.

Luego de seis horas de mantener una mesa de negociación con autoridades federales, los integrantes de la CNTE indicaron que lograron ofrecimientos, pero insuficientes, y advirtieron que "accionarían" actividades en el marco de la inauguración del Mundial este 11 de junio, aunque de forma pacífica .

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FF