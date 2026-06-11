La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantendrá movilizaciones durante la inauguración de la Copa Mundial 2026 de la FIFA este 11 de junio, pero de manera pacífica, según se comprometieron con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

Cierres en el Metro y cortes viales en Tlalpan desquician la movilidad en la CDMX

La mañana de este jueves, la Ciudad de México registra complicaciones viales y afectaciones en el transporte público debido a cierres estratégicos en el Centro Histórico y cortes a la circulación en el sur de la capital, motivados por la previsión de movilizaciones de maestros y maestras .

Cierran estaciones clave de la Línea 2

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó el cierre de las estaciones Hidalgo y Pino Suárez correspondientes a la Línea 2. Estas suspensiones se suman a las de Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Chabacano, que ya se encontraban fuera de servicio.

Como alternativas para quienes necesitan trasladarse a la zona centro, las autoridades sugieren utilizar:

Pino Suárez (Línea 1)

San Juan de Letrán (Línea 8)

Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

Bloqueos y desvíos en Calzada de Tlalpan

En paralelo, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL) reportó desvíos y cortes a la circulación en la Calzada de Tlalpan con dirección al sur, específicamente a la altura de la calzada Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán.

La dependencia estatal detalló que estas medidas preventivas responden a la expectativa de marchas y manifestaciones en la zona.

Como ruta alterna, se recomienda a los automovilistas utilizar la Avenida Canal de Miramontes para dirigirse hacia el sur de la ciudad.

Pese a los cortes vehiculares, las autoridades confirmaron que los servicios de transporte público tradicionales, así como los servicios especiales destinados hacia el Estadio Ciudad de México, operan de manera regular para garantizar el traslado de los usuarios.

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(Des)Acuerdos con la CNTE

La CNTE habría logrado que los representantes de la actual Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum les ofrecieran una reforma educativa que incluye la desaparición de la Usicamm, órgano que se encarga de organizar y regular los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes en el sistema educativo, para iniciar una nueva relación de trabajo entre los docentes y el Estado donde prevalezcan sus derechos laborales .

Rosa Icela Rodríguez dijo que también se ofreció la creación de la aseguradora pública para pensiones del magisterio disidente y fortalecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el PensionISSSTE.

Asimismo, se planea instalar una comisión permanente entre los docentes y el Estado que aterrice jurídica y técnicamente todos los ofrecimientos que se les hicieron y que los maestros hagan sus contrapropuestas.

Luego de seis horas de mantener una mesa de negociación con autoridades federales, los integrantes de la CNTE indicaron que lograron ofrecimientos, pero insuficientes .

A las afueras de la Segob, los maestros expresaron su molestia con los integrantes de la CNUN, a quienes incluso les gritaron "¡traidores!". Los docentes advirtieron que "accionarían" actividades en el marco de la inauguración del Mundial este 11 de junio si no tenían solución a sus demandas .

"¡No es suficiente!", gritaron algunos docentes a los líderes de la CNTE, quienes no aceptaron preguntas de la prensa y huyeron de los docentes enojados por la falta de acuerdos concretos.

Con información de SUN.

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