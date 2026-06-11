Un checo que aprovecha al máximo su visita a la Perla Tapatía

La espera de 20 largo años para regresar a una Copa del Mundo por fin terminó para la fiel afición de Chequia. Lucas, un apasionado seguidor europeo que cruzó el Océano Atlántico para desarrollar su vida en Canadá, tiene los minutos contados en Jalisco, por lo breve que será su visita. Aunque sólo estará cuatro días en Guadalajara, su visita a la ciudad tiene un propósito claro: vivir la fiebre del Mundial al máximo en el ansiado regreso de su Selección, además experimentar en carne propia la cultura tapatía, y si esto está acompañado de un triunfo de su equipo, mucho mejor.

Su aventura se resume a un viaje relámpago, motivado por la inesperada clasificación de su selección . “Vengo con un grupo de tres amigos, llegamos ayer y nos vamos pasado mañana. Así que solo por cuatro días”, explica Lucas.

El corto presupuesto y la repentina clasificación de su Selección fue un factor que no le permitirá acompañarlos al resto de sus duelos en el Mundial. “Los boletos estaban un poco caros... porque los compramos de último minuto”.

A pesar de que el recorrido para llegar al Estadio Guadalajara fue largo, su ánimo por volver a ver a Chequia en un Mundial era inquebrantable, pues ver a su Selección regresar tras veinte años de ausencia lo llena de absoluta ilusión: “Espero que demostremos algo y creo que vamos a ganar al menos 2-1 o algo así esta noche”.

Más allá de ver el regreso de su equipo al máximo escenario del futbol, Lucas busca aprovechar toda la magia tapatía. “Fuimos a un par de restaurantes... y todo el mundo es muy amable, muy amigable”, comparte con gran alegría. El fin de semana, su destino será conocer la cuna de la bebida nacional, pues siguiendo recomendaciones locales, él y sus amigos planean “tomar el tour a Tequila".

Con un firme pronóstico positivo para Chequia en esta Copa del Mundo, Lucas demuestra que no se necesitan semanas enteras para vivir un Mundial; el breve tiempo que estará en la Perla Tapatía será bien aprovechado para crear recuerdos imborrables. El regreso de Selección es un buen comienzo.

JM