Pura vida en Guadalajara: dos ticos que se enamoraron de la ciudad en medio del Mundial

La Perla Tapatía respira ambiente mundialista, y los alrededores del Estadio Guadalajara cuentan un sinfín de historias que tienen diversas nacionalidades. Richard y Jimmy, dos aficionados originarios de Costa Rica, aterrizaron en la Perla Tapatía para vivir la máxima justa del futbol, demostrando que la pasión por este deporte es más grande que la decepción de no ver a su Selección disputando el torneo.

Ambos se aventuraron a viajar a la ciudad a probar un poco de Mundial, a confirmar si lo que escucharon era cierto, si el entorno tapatío era peligroso. Nada más alejado de la realidad.

Tras pasear por zonas emblemáticas de la ciudad como La Minerva, desmintieron toda percepción negativa. "Es pura mentira, hay mucha seguridad y todo es sumamente ameno; no se ve gente peligrosa. La verdad es que nos sentimos como en casa", aseguraron, destacando la amabilidad de los tapatíos desde el primer minuto que tocaron estas tierras.

Al referirse al Estadio Guadalajara, quedaron asombrados por su modernidad y diseño. "A pesar de tener ya 16 años, luce totalmente impecable, es un recinto de primer mundo", comentaron los ticos, resaltando de forma muy particular el techo del mismo, que funciona como sistema de recolección de agua pluvial.

Como buenos visitantes, la experiencia no estaría completa sin explorar la riqueza de la cultura jalisciense. Su itinerario incluye el obligado recorrido por Tequila, pero ya pasaron por las tortas ahogadas, calificándolas de "buenísimas" y de altísima calidad.

Ataviados con la playera de su Selección y la bandera de su país, era inevitable preguntar a qué equipo apoyarían en el primer partido en la ciudad. La respuesta de Jimmy fue más que curiosa al revelar que llegaron para echarle porras a Corea del Sur. ¿El motivo? Nada que ver con lo deportivo. "Es exclusivamente por mi esposa, ve puras series coreanas y me obligó a apoyarlos", confesó entre carcajadas.

JM