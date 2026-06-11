La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostuvo una cuarta reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob) en busca de lograr modificaciones en el sistema de pensiones actuales y en la operatividad administrativa dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Tras 10 días de paro y protestas y a unas horas de arrancar la Copa Mundial 2026 de la FIFA, las y los maestros lograron acuerdos con el Gobierno de México.

La CNTE habría logrado que los representantes de la actual Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum les ofrecieran una reforma educativa que incluye la desaparición de la Usicamm, órgano que se encarga de organizar y regular los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes en el sistema educativo, para iniciar una nueva relación de trabajo entre los docentes y el Estado donde prevalezcan sus derechos laborales .

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que también se ofreció la creación de la aseguradora pública para pensiones del magisterio disidente y fortalecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el PensionISSSTE.

Asimismo, se planea instalar una comisión permanente entre los docentes y el Estado que aterrice jurídica y técnicamente todos los ofrecimientos que se les hicieron y que los maestros hagan sus contrapropuestas.

Luego de seis horas de mantener una mesa de negociación con autoridades federales, los integrantes de la CNTE indicaron que lograron ofrecimientos, pero insuficientes.

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Las manifestaciones se mantienen en CDMX previo al Mundial

Al salir de la mesa, los docentes advirtieron que "accionarían" actividades en el marco de la inauguración del Mundial este 11 de junio si no tenían solución a sus demandas .

Eva Hinojosa, secretaria de la Sección 18 de la CNTE en Michoacán, comentó que, en el encuentro con el director del ISSSTE, Martí Batres; Rosa Icela y el titular de la SEP, Mario Delgado, ratificaron las demandas principales como la abrogación de la reforma educativa aplicada desde la administración de Enrique Peña Nieto y la de la Ley del ISSSTE 2007. También exigieron una atención directa de la Presidenta.

"Reafirmamos nuevamente que no estamos en una cerrazón, y muestra de ello es que acudimos a lo que es la mesa por mejores condiciones para los trabajadores", comentó Hinojosa.

"Decimos que hubo respuestas, una de esas respuestas que ya conocen los medios masivos de comunicación y todos los maestros y maestras: la ratificación de la caída de la Usicamm", añadió.

La maestra de Michoacán mencionó que acordaron tener mesas abiertas con el Gobierno de México .

A las afueras de la Segob, los maestros expresaron su molestia con los integrantes de la CNUN, a quienes incluso les gritaron "¡traidores!".

"¡No es suficiente!" , gritaron algunos docentes a los líderes de la CNTE, quienes no aceptaron preguntas de la prensa y huyeron de los docentes enojados por la falta de acuerdos concretos.

Buscamos dialogar y llegar a acuerdos: Segob

En un posicionamiento tras la mesa con el magisterio disidente, Rosa Icela Rodríguez destacó que profundizaron las propuestas que ha realizado el Gobierno de México y esperaban una respuesta.

"Siempre hemos estado abiertos al diálogo y lo seguiremos estando. Buscamos dialogar y llegar a acuerdos. Por ello, les propusimos iniciar de inmediato una ruta de trabajo que incluya una consulta democrática, escuela por escuela, para lograr una iniciativa de reforma educativa que haga posible la desaparición de la Usicamm y establezca una nueva relación de trabajo entre maestros y el Estado, donde prevalezcan los derechos laborales, la transparencia y no se caiga en las prácticas del pasado de los gobiernos neoliberales de corrupción e influyentismo", dijo Rodríguez Velázquez.

X / @rosaicela_

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