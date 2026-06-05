Zapopan presenta operativo vial para el Mundial 2026; estos son los cierres contemplados

El Ayuntamiento de Zapopan presentó este viernes 5 de junio de 2026 el operativo vial que se desplegará durante el Mundial de 2026 y que implicará cierres viales, principalmente en la llamada Última Milla.

¿Cuáles son los cierres en la Última Milla de Zapopan?

La Última Milla no permitirá la circulación vehicular en el Circuito JVC, desde el cruce de la avenida Vallarta y Aviación , desde donde habrá restricciones y controles de acceso al Estadio Guadalajara hasta la avenida del Bosque, al sur del inmueble.

La Última Milla también abarcará el cierre de la lateral de la avenida Vallarta, poco antes del cruce con Aviación y Circuito JVC, con sentido al Periférico ; y también la lateral del Periférico Poniente, desde el cruce con avenida Vallarta hasta el cruce con avenida del Bosque.

Mercedes Cruz Vázquez, directora de Movilidad de Zapopan, explicó que esta última restricción se debe a que en la lateral del Periférico van a descender los aficionados que acudan al estadio durante los días de lo partidos y que bajen del Macro Periférico, en dicho tramo están las estaciones de Estadio Chivas, Ciudad Judicial y Ciudad Granja.

"Únicamente es la restricción que aplica para entrar a Última Milla y hay unas cuantas más, tenemos avenida Vallarta que sufrirá una afectación en la lateral de Periférico. Esa vuelta a la derecha de avenida Vallarta estará cerrada porque esperamos mucha gente que llegue en las 3 estaciones que tenemos de Mi Macro Periférico", comentó.

Durante los días de partido también habrá una restricción de circulación en avenida Las Torres, desde su cruce con prolongación Guadalupe, en sentido hacia el estadio Guadalajara.

Además, en la avenida Inglaterra también habrá control de acceso, ya que habrá un solo sentido de circulación en los días de partido desde su cruce con Juan Palomar y Arias hacia el inmueble rojiblanco. En esas fechas, no habrá vuelta a la izquierda en avenida Aviación.

Los operativos empezarán siete horas antes de cada partido en el estadio Guadalajara.

Se recordó que estará disponible el servicio Ride al Estadio, dirigido a quienes cuenten con boleto vigente para los partidos, con un costo de 500 pesos por persona y los accesos podrán adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma Boleto Móvil, con un máximo de cuatro boletos por usuario.

La recomendación de las autoridades es que, si no se tiene boleto, no se acerquen al estadio durante los días de partido, que serán el 11, 18, 23 y 26 de junio.

¿Qué cierres habrá en Guadalajara por el FIFA Fan Fest?

Por ello, se invita a acudir al FIFA Fan Fest en la Plaza Liberación, que tendrá entrada gratuita durante los 39 días del Mundial.

En el Centro de Guadalajara estará el cierre de la calle Ramón Corona, con controles de acceso en avenida Hidalgo y en las calles Liceo, Pino Suárez, Belén, Degollado, Maestranza y Venustiano Carranza por dicho evento.

Se recomienda llegar en los sistemas de transporte público como las líneas 1, 2 y 3 del tren Ligero, así como en el Macrobús de la Calzada Independencia.

El gobierno de Zapopan informó que también se contará con tres espacios para la transmisión pública de los encuentros mundialistas: Plaza de las Américas, Auditorio Benito Juárez y Conjunto Santander de Artes Escénicas. En estas sedes no se prevén cierres viales, por lo que podrán ser accesibles mediante distintas alternativas de transporte.

JM