Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en El Salto para este sábado 6 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

