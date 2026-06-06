Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en El Salto para este sábado 6 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 54%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Cancún