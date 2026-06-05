Viernes, 05 de Junio 2026

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La escapada barata en Guadalajara ideal para turistas por el Mundial 2026

Debido al clima caluroso que ha azotado a la ciudad, muchas personas buscarán las mejores maneras de refrescarse

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

El destino está bastante cerca de la ciudad y no representa un gran gasto. ESPECIAL / FB / BALNEARIO LA TOMA DE TEQUILA

El destino está bastante cerca de la ciudad y no representa un gran gasto. ESPECIAL / FB / BALNEARIO LA TOMA DE TEQUILA

El Mundial 2026 llega a México al inicio del verano, y por ello es bueno conocer los mejores destinos turísticos para visitar. En este sentido, Guadalajara, que será una de las ciudades mexicanas sedes del torneo, y esconde varios lugares dignos de visitar.

Debido al clima caluroso que ha azotado a la ciudad, muchas personas buscarán las mejores maneras de refrescarse, y qué mejor que en zonas con cuerpos de agua que además, son bastante cercanos a la ciudad y no representan un gran gasto.

¿Cuál es el destino cerca de Guadalajara ideal para esta temporada?

El balneario La Toma de Tequila es una de las áreas verde de Jalisco que no muchos conocen, y que ofrecen una experiencia refrescante y llena de naturaleza.

Se ubica a pocos kilómetros de Tequila, en el Camino a la Toma, kilómetro 2, en el área La Culebra. Tequila es uno de los pueblos mágicos de Jalisco, y sus inmediaciones ofrecen grandes vistas de agaves, barrancas y una flora y fauna inigualables. 

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Los principales atractivos de la zona son sus cuerpos de agua cristalina y limpia. Además, también se pueden hallar albercas con cascadas, toboganes naturales y áreas ideales para realizar picnics y relajarse.

¿Cuánto cuesta la entrada a La Toma de Tequila y cuáles son los horarios?

El recinto natural abre de lunes a domingo con un horario de 8:00 a.m. a 6:30 p.m., y los precios pueden variar dependiendo del día en el que se visita, además de la edad y estatura.

Lunes a sábado:

  • Acceso general (estatura mayor a 1.36 m): 120 pesos.
  • Infantil (desde los 2 años y hasta 1.35 m): 80 pesos.
  • Adultos mayores (presentando tarjeta del INAPAM) y personas con discapacidad: 60 pesos.

Domingo y días festivos:

  • Acceso general: 140 pesos.
  • Infantil: 80 pesos.
  • Adultos mayores y personas con discapacidad: 60 pesos.

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