El Mundial 2026 llega a México al inicio del verano, y por ello es bueno conocer los mejores destinos turísticos para visitar. En este sentido, Guadalajara, que será una de las ciudades mexicanas sedes del torneo, y esconde varios lugares dignos de visitar.Debido al clima caluroso que ha azotado a la ciudad, muchas personas buscarán las mejores maneras de refrescarse, y qué mejor que en zonas con cuerpos de agua que además, son bastante cercanos a la ciudad y no representan un gran gasto.El balneario La Toma de Tequila es una de las áreas verde de Jalisco que no muchos conocen, y que ofrecen una experiencia refrescante y llena de naturaleza.Se ubica a pocos kilómetros de Tequila, en el Camino a la Toma, kilómetro 2, en el área La Culebra. Tequila es uno de los pueblos mágicos de Jalisco, y sus inmediaciones ofrecen grandes vistas de agaves, barrancas y una flora y fauna inigualables. Los principales atractivos de la zona son sus cuerpos de agua cristalina y limpia. Además, también se pueden hallar albercas con cascadas, toboganes naturales y áreas ideales para realizar picnics y relajarse.El recinto natural abre de lunes a domingo con un horario de 8:00 a.m. a 6:30 p.m., y los precios pueden variar dependiendo del día en el que se visita, además de la edad y estatura.Lunes a sábado:Domingo y días festivos:Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL