Celebra Gaby Cárdenas que Zapopan tenga una nueva Área Natural Protegida en El Centinela

El pasado 29 de mayo, el Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad la declaratoria de Área Natural Protegida de interés municipal, bajo la figura de Parque Ecológico Municipal, para el Bosque El Centinela y las Cañadas de San Isidro.

Esto, para la diputada Gabriela Cárdenas, es un nuevo motivo para celebrar, tanto para las y los habitantes de Zapopan, como de la ciudad entera, pues gracias a esta aprobación, 254 hectáreas de bosque quedaron protegidas de manera permanente frente a la mancha urbana.

“Un área de protección para cuidar nuestra casa común”, expresó la diputada Gabriela Cárdenas, impulsora de la iniciativa.

Además, para la diputada, la noticia llega en el mejor momento: a unos días del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora mañana 5 de junio.

Gracias a este decreto, impulsado por la diputada Gabriela Cárdenas, "el gran pulmón del norte de Zapopan tiene por fin un escudo legal que lo resguarda para las próximas generaciones", celebró la legisladora estatal.

La representante del Distrito 6, recordó que fue una de las primeras voces en plantear su protección: lo propuso desde que fue regidora del municipio, de la mano de vecinos y colectivos que jamás soltaron la causa.

“Esta declaratoria es de la gente: de cada vecino y cada colectivo que defendió este bosque cuando todavía era una batalla cuesta arriba”, señaló la legisladora de Movimiento Ciudadano.

La diputada añadió que esta victoria abre una etapa igual de ilusionante: hacer que la protección se viva en el territorio. La declaratoria, dijo Gaby Cárdenas, obliga al Ayuntamiento de Zapopan a inscribir el Área en el Registro Público de la Propiedad y a poner en marcha un programa de manejo.

“Hoy El Centinela está protegido en la ley; lo que viene es cuidarlo todos los días. Y tenemos con qué lograrlo: garantizando el presupuesto, echando a andar el plan de manejo y abriendo de par en par la participación ciudadana. Eso es lo que convierte un decreto en un bosque vivo", añadió.

Es así que, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la legisladora celebró el resultado como una muestra de lo que se logra cuando la sociedad y sus autoridades caminan juntas, e invitó al Congreso, al gobierno municipal y al estatal a sumar esfuerzos para cuidar el bosque, frenar la expansión urbana y restaurar las zonas afectadas por incendios.

JM