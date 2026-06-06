Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 6 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 64%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

