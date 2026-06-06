Sábado, 06 de Junio 2026

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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 6 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 64%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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