Con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026 , el Comité Organizador anunció la implementación de Ride al Estadio, un servicio de transporte diseñado para facilitar el acceso de los aficionados al Estadio Guadalajara durante los días de partido.

Nueva alternativa para mejorar la movilidad

El programa tiene como objetivo mejorar la movilidad urbana y reducir la congestión vehicular mediante rutas que conectarán 10 puntos estratégicos de la ciudad con la zona de última milla en las inmediaciones del recinto. Este servicio estará disponible únicamente para quienes cuenten con boleto para los encuentros.

Costo y venta de boletos en línea

El costo será de 500 pesos por persona y operará como una alternativa adicional a opciones como el Macro Periférico. La venta de boletos se realizará en línea a través de Boletomóvil.com a partir del 28 de abril , con disponibilidad limitada.

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“Vas a poder llegar en el transporte que tú prefieras; ya sea en coche, porque hay lugar para estacionarse en coche en esos lugares, o en transporte público. Tú puedes adquirir esos boletos para poder llegar al estadio mediante esta modalidad de Ride al Estadio, a través de una plataforma llamada Boleto Móvil.

"Este ticket tiene un costo, el costo es de 500 pesos por persona y vas a poder entrar a la última milla a través de estos camiones”, explicó Montserrat Hidalgo, host city officer de la Copa Mundial en Guadalajara.

Rutas y puntos de salida en la ciudad

Los puntos de salida de las unidades de Ride al Estadio serán: Auditorio Telmex, Plaza Patria, Plaza Vía Viva, Paseo de Gracia (zona Universidad), Titanes, Expo Guadalajara, zona Galerías, zona San Ignacio, zona Chapultepec y zona Aviación.

“Es un servicio para las personas que decidan tomar transporte público o que no deseen pedir algún taxi, ya sea de plataforma o tradicional.

"También tenemos opción para personas con movilidad reducida; al momento de adquirir el boleto podrán señalar alguna necesidad especial y se les asignará un camión adecuado con personal capacitado para apoyar en el ascenso y descenso”, concluyó.

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