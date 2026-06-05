Mundial Guadalajara 2026: Impulsan turismo gastronómico para incrementar ventas de restaurantes

Ante un escenario de una baja en ventas en los restaurantes de la ciudad del 20 por ciento en comparación con el año pasado, la Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco busca detonar el turismo gastronómico durante el Mundial de Futbol Guadalajara 2026.

Esta mañana la dependencia presentó los diferentes eventos y estrategias que han realizado para consolidar a Jalisco como destino gastronómico global, como el pasaporte y las rutas gastronómicas.

La secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, Michelle Friedman, explicó que el Mundial de Futbol 2026 será un detonante de este sector.

Explicó que algunos restaurantes de la ciudad ya tienen reservaciones y se espera que las ventas del sector crezcan durante los días de la justa deportiva.

"Eso me da mucha alegría porque la gente no vendrá a un partido si no está considerando dónde va a comer y cómo va a gastar", comentó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Jalisco operan más de 38 mil unidades gastronómicas, entre restaurantes, taquerías y fondas, que ofrecen desde cocina internacional, mexicana, cocina de autor hasta cocina callejera.

"Tenemos una enorme diversidad y lo que estamos haciendo con la descentralización de la oferta mundialista hacia Puerto Vallarta o los Pueblos Mágicos es también a que se quede más tiempo con su pasaporte. La idea es que se descentralicen y que conozcan más del Estado y que dejen más derrama económica" , comentó Michelle Friedman.

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Esperan que el Mundial de Futbol reactive al sector restaurantero

Gregorio Godoy, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Jalisco (Canirac Jalisco), reconoció que este evento podría ser un detonador de las ventas del sector.

"Esperemos que la reactivación se haga a partir de la semana que entra en adelante, esperemos que llegue la gente que estamos esperando; ha sido un año difícil, atípico desde diciembre, entonces no ha sido un año tan bueno, venimos cargando con eso y esperamos que el Mundial sirva para reactivar al sector" , dijo.

Entre los eventos que se han realizado para impulsar la industria restaurantera destacan Mex Best, Concurso Mundial de Bruselas, Food and Travel y la incorporación de Jalisco a la Guía Michelin, 50 Best y próximamente la Guía México Gastronómico y los 250 restaurantes.

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, más del 30 por ciento de los turistas definen su viaje de acuerdo a la gastronomía.

Pasaporte turístico | Ruta gastronómica 2026

7 experiencias clasificadas como Gastronómico y Culinario dentro del Pasaporte Turístico.

Barrica y Fuego (Tequila): Experiencia gastronómica en destilería histórica con cata de tequilas premium, maridaje de autor y cocina a fuego vivo en el paisaje agavero. Tradición Tequilera y Golf (El Arenal): Recorrido por el proceso del tequila, degustaciones maridadas con gastronomía jalisciense y experiencia gastronómica en hacienda y campo de golf. Atardecer Amatiteño (Amatitán): Sunset sobre campos de agave con coctelería de autor, gastronomía regional y experiencia sensorial en Casa Herradura. Cocina de Leña (Teuchitlán): Taller con cocineras tradicionales para aprender recetas ancestrales elaboradas con ingredientes locales y comida comunitaria junto a Guachimontones. Camina Barrio (Guadalajara): Recorrido gastronómico por barrios históricos con degustación de antojitos típicos, mercados tradicionales, cantinas y taquerías emblemáticas. Distrito Creativo (Colonia Americana): Experiencia urbana que combina restaurantes de autor, cafeterías de especialidad, mercados locales y vida nocturna gastronómica. El Alma Serena del Lago (Jamay): Gastronomía lacustre de la Ribera de Chapala, degustación de productos regionales, vinos emergentes y experiencias culinarias con vista al lago.

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MB

