Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en Chapala para este sábado 6 de junio determina que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 75%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

