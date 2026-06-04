Con el objetivo de impulsar el turismo en todo el estado y ampliar la derrama económica derivada del Mundial de Futbol, el gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro presentó la campaña Embajadores de Jalisco y el Pasaporte Mundialista 2026.

El mandatario jalisciense detalló que Embajadores de Jalisco es una campaña turística que reúne a personalidades representativas como actores, cantantes, creadores de contenido y deportistas que han puesto en alto el nombre de la Entidad.

La primera etapa de la campaña contará con la participación de Alejandro Fernández, Sergio "Checo" Pérez, Isaac Hernández, Lorena Ochoa, Jacqueline Bracamontes, Paty Cantú, Ximena Sariñana, Alan Estrada, Carlos Salcido, Manuel García Rulfo, Sofía Aragón, Poncho Cadena y otros representantes del talento jalisciense.

La presentación de la campaña se realizó en el Lienzo Charro Ignacio Zermeño. EL INFORMADOR/J. Velazco





La secretaria de Turismo, Michelle Friedman, destacó la importancia de esta campaña que promocionará a todas las regiones de Jalisco.

"Estamos muy contentos de tener a grandes embajadores que representan a México en el mundo y que son jaliscienses que puedan dignificar una marca tan potente y que lleva muchos años como Jalisco y que podamos hacerlo en el marco del mundial y poder decir por qué Jalisco es México más allá del tequila, el mariachi y la charrería", comentó.

La funcionaria estatal explicó que en una segunda etapa se sumarán más figuras representativas de Jalisco.

La presentación de la campaña se realizó en el Lienzo Charro Ignacio Zermeño, y al evento asistieron empresarios, representantes del sector turístico y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

JM