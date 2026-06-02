Vero Delgadillo resalta cambios en Guadalajara a dos años de su llegada al Ayuntamiento tapatío

A dos años de la elección de 2024, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó algunos de los cambios impulsados en el municipio. Por ejemplo, resaltó que con la llegada de una mujer al gobierno se pusieron en el centro de la agenda nuevas prioridades como los cuidados.

Durante la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, en el apartado de "asuntos varios", Vero Delgadillo resaltó que la visión de su gobierno, bajo el enfoque de "La Ciudad que te Cuida", se engloba "la expresión más profunda de responsabilidad y compromiso con las personas".

“Este enfoque impulsó nuevas prioridades, permitió atender problemáticas antes ignoradas y apostó por el diálogo, la colaboración y la construcción de acuerdos. El objetivo consiste en avanzar hacia una Guadalajara más justa, más próspera y con mejores oportunidades para todas y todos”, dijo la alcaldesa.

La visión de Ciudad, recordó Vero Delgadillo, está sustentada en cuatro ejes: Policía de Proximidad, Mejores Espacios y Servicios Públicos, Política Social con una Visión de Cuidados, y la Corresponsabilidad.

La seguridad, uno de los ejes prioritarios

La Presidenta destacó que como parte de esta estrategia, se ha fortalecido a la Policía Municipal con equipo y patrullas, además de mejorar las condiciones laborales de los elementos.

Además, agregó, se fortaleció la relación con las y los vecinos para mantener una comunicación cercana y directa a fin de atender las emergencias de manera más rápida, además de que la inteligencia social de las y los habitantes ha dado resultado.

“Contribuyó al desmantelamiento de 40 bandas delictivas y a una reducción del 20% en los delitos de alto impacto. Aunque persisten desafíos en materia de seguridad, la Administración sostiene una coordinación permanente con el Gobierno de Jalisco, la Guardia Nacional, el Ejército y la Federación”, expresó.

Apuesta por la agenda de cuidados y los servicios públicos

Vero Delgadillo destacó también que el cuidado de los espacios públicos ayuda a mejorar la convivencia social, la construcción de comunidad y fomenta los valores.

“La Administración reconoce que una ciudad dinámica exige mantenimiento constante de calles, parques e infraestructura. Durante el último año, la inversión en vialidades superó los mil millones de pesos, con obras distribuidas en distintas zonas del municipio”, dijo.

Prestar servicios públicos de calidad es otro brazo primordial del Gobierno que le ha apostado a la rehabilitación de calles, tan sólo en este año, el Presupuesto para Obra Pública supera los dos mil 200 millones de pesos, de los cuales, más del 42 por ciento van para vialidades.

“La mejora de parques y espacios públicos incluyó nueva iluminación en más de 100 áreas recreativas. Además, la administración prepara la entrega de 26 unidades deportivas para fortalecer la convivencia comunitaria y las actividades recreativas”, manifestó la alcaldesa.

Delgadillo destacó también la municipalización del sistema de recolección de basura domiciliaria la cual pasó de un 60 por ciento de efectividad a un 95 por ciento, elevando la calidad de vida de las y los tapatíos.

Respecto a la política social, Vero Delgadillo señaló que esta busca acompañar a quienes enfrentan mayores dificultades y generar oportunidades para reducir las desigualdades.

“El programa municipal de cuidados funciona como eje transversal de las acciones sociales. Los apoyos dirigidos a mujeres cuidadoras buscan compensar las limitaciones que enfrentan para estudiar, trabajar o alcanzar independencia económica", señaló.

“Las familias reciben apoyos escolares que incluyen útiles, uniformes, mochilas y calzado. Los programas para jóvenes impulsan proyectos de emprendimiento y facilitan el acceso a una vivienda mediante apoyos para renta y las mujeres emprendedoras cuentan con apoyos orientados a fortalecer su autonomía económica y mejorar las condiciones de sus familias”, añadió la alcaldesa.

El gobierno necesita de la corresponsabilidad ciudadana

Vero Delgadillo destacó la importancia de corresponsabilidad, pues sin la participación ciudadana, la ciudad no puede avanzar.

“La administración invita a las y los tapatíos a asumir un papel activo en el cuidado de calles, parques y espacios comunes. El respeto por el espacio público aparece como una muestra de compromiso con la comunidad”.

La presidenta municipal refirió que los avances que este Gobierno ha tenido no serían posibles sin el trabajo que hicieron Administraciones pasadas que han abonado a la transformación de la Ciudad.

“Con un año restante de gestión, el compromiso consiste en mantener el ritmo de trabajo y continuar entregando resultados. La construcción de una Guadalajara más justa e igualitaria aparece como una tarea cotidiana que requiere esfuerzo permanente”, finalizó la alcaldesa tapatía.

JM