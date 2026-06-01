El número de pasos a desnivel o túneles dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) considerados peligrosos durante la época de lluvias tuvo un incremento, de acuerdo con la actualización del Mapa Único de Inundaciones (MUI) 2026, presentada por el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) el pasado 18 de mayo.

El MUI es una herramienta empleada para identificar las zonas de riesgo por acumulación de agua durante el temporal de lluvias, a partir de la recopilación de reportes históricos sobre inundaciones. Su objetivo es alertar a la ciudadanía sobre las zonas vulnerables para que puedan tomar las precauciones necesarias, como planificar rutas más seguras para sus traslados, además de fortalecer las estrategias de mitigación.

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¿Cuáles son los pasos a desnivel que más se inundan en Guadalajara?

De acuerdo con lo informado por Aldo Gil Pérez, director de Planeación Territorial y Gestión Urbana del Imeplan, este año son 35 los túneles o pasos a desnivel considerados como sitios inundables. De estos, diez son catalogados como Zonas Críticas, ya que transitar por ellos representa un riesgo mayor debido a sus características físicas, la rapidez con la que se inundan, la altura que alcanza el agua, entre otros factores.

La mayor parte de los pasos a desnivel considerados como Zonas Críticas de inundación se concentran en el municipio de Guadalajara. Se trata de los ubicados en avenida Inglaterra y López Mateos; avenida Inglaterra e Independencia; calle Roble; Hidalgo; Glorieta Arcos del Milenio; Plan de San Luis, y Glorieta Colón hacia Américas.

A la lista se suman los túneles de López Mateos Sur y Cubilete, ubicados en Zapopan, así como el de Ávila Camacho y calle Naranjo, en Zapotlanejo.

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Lista de los 35 pasos a desnivel con riesgo de inundación en la ZMG

Anillo Periférico Sur y calle Chihuahua Anillo Periférico Sur y calle del Deportivo Carretera Libre a Zapotlanejo y avenida Tonalá Calle Naranjos y avenida Ávila Camacho Paso a desnivel de avenida Ávila Camacho y Reforma Anillo Periférico Oriente y Artesanos Avenida Enrique Díaz de León Norte y avenida Circunvalación División del Norte Avenida Plan de San Luis y avenida Jorge Álvarez del Castillo Avenida Adolfo López Mateos Norte y calle Colomos Avenida Hidalgo y Costilla y Humboldt Javier Mina y Calzada Independencia Héroes Ferrocarrileros y Chicago Avenida Gobernador Luis G. Curiel y avenida Washington Avenida 8 de Julio y Washington Calle Roble y Washington Avenida Inglaterra y avenida Niños Héroes Calzada Lázaro Cárdenas Poniente y avenida Mariano Otero Avenida Patria y avenida Cristóbal Colón Avenida Ávila Camacho y Américas, en Zapopan Paso a desnivel de salida de Plaza Patria (túnel poniente) Paso a desnivel de entrada a Plaza Patria (túnel poniente) Avenida Patria y avenida Manuel Ávila Camacho Paso a desnivel Periférico Norte de Altagracia Avenida Juan Gil Preciado y bulevar Valle Imperial Avenida Inglaterra y avenida Los Pinos Avenida Inglaterra y salida Bosques Vallarta Carretera Guadalajara–Tepic, San Juan de Ocotán Paso a desnivel Periférico Norte y Calzada del Servidor Público Paso a desnivel de incorporación de Periférico Norte a avenida Acueducto Avenida Novelistas y avenida Juan Palomar y Arias Avenida Patria y avenida Vallarta Calzada Central y avenida Vallarta Avenida Nicolás Copérnico y lateral Morelia–Guadalajara Avenida Colón y Lázaro Cárdenas Periférico y López Mateos

El Mapa Único de Inundaciones (MUI) puede consultarse desde cualquier dispositivo móvil ingresando a la página mui.imeplan.mx . La herramienta permite planificar rutas que eviten los puntos de riesgo.

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MB