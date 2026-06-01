Lunes, 01 de Junio 2026

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Los 10 pasos a desnivel con mayor riesgo de inundación en Guadalajara

La actualización más reciente del Mapa Único de Inundaciones revela un incremento en el número de pasos a desnivel o túneles riesgosos en Guadalajara durante las lluvias

Por: Luz Borja

La mayor parte de los pasos a desnivel considerados como Zonas Críticas de inundación se concentran en el municipio de Guadalajara. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La mayor parte de los pasos a desnivel considerados como Zonas Críticas de inundación se concentran en el municipio de Guadalajara. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El número de pasos a desnivel o túneles dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) considerados peligrosos durante la época de lluvias tuvo un incremento, de acuerdo con la actualización del Mapa Único de Inundaciones (MUI) 2026, presentada por el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) el pasado 18 de mayo.

El MUI es una herramienta empleada para identificar las zonas de riesgo por acumulación de agua durante el temporal de lluvias, a partir de la recopilación de reportes históricos sobre inundaciones. Su objetivo es alertar a la ciudadanía sobre las zonas vulnerables para que puedan tomar las precauciones necesarias, como planificar rutas más seguras para sus traslados, además de fortalecer las estrategias de mitigación.

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¿Cuáles son los pasos a desnivel que más se inundan en Guadalajara?

De acuerdo con lo informado por Aldo Gil Pérez, director de Planeación Territorial y Gestión Urbana del Imeplan, este año son 35 los túneles o pasos a desnivel considerados como sitios inundables. De estos, diez son catalogados como Zonas Críticas, ya que transitar por ellos representa un riesgo mayor debido a sus características físicas, la rapidez con la que se inundan, la altura que alcanza el agua, entre otros factores.

La mayor parte de los pasos a desnivel considerados como Zonas Críticas de inundación se concentran en el municipio de Guadalajara. Se trata de los ubicados en avenida Inglaterra y López Mateos; avenida Inglaterra e Independencia; calle Roble; Hidalgo; Glorieta Arcos del Milenio; Plan de San Luis, y Glorieta Colón hacia Américas.

A la lista se suman los túneles de López Mateos Sur y Cubilete, ubicados en Zapopan, así como el de Ávila Camacho y calle Naranjo, en Zapotlanejo.

 

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Lista de los 35 pasos a desnivel con riesgo de inundación en la ZMG

  1. Anillo Periférico Sur y calle Chihuahua
  2. Anillo Periférico Sur y calle del Deportivo
  3. Carretera Libre a Zapotlanejo y avenida Tonalá
  4. Calle Naranjos y avenida Ávila Camacho
  5. Paso a desnivel de avenida Ávila Camacho y Reforma
  6. Anillo Periférico Oriente y Artesanos
  7. Avenida Enrique Díaz de León Norte y avenida Circunvalación División del Norte
  8. Avenida Plan de San Luis y avenida Jorge Álvarez del Castillo
  9. Avenida Adolfo López Mateos Norte y calle Colomos
  10. Avenida Hidalgo y Costilla y Humboldt
  11. Javier Mina y Calzada Independencia
  12. Héroes Ferrocarrileros y Chicago
  13. Avenida Gobernador Luis G. Curiel y avenida Washington
  14. Avenida 8 de Julio y Washington
  15. Calle Roble y Washington
  16. Avenida Inglaterra y avenida Niños Héroes
  17. Calzada Lázaro Cárdenas Poniente y avenida Mariano Otero
  18. Avenida Patria y avenida Cristóbal Colón
  19. Avenida Ávila Camacho y Américas, en Zapopan
  20. Paso a desnivel de salida de Plaza Patria (túnel poniente)
  21. Paso a desnivel de entrada a Plaza Patria (túnel poniente)
  22. Avenida Patria y avenida Manuel Ávila Camacho
  23. Paso a desnivel Periférico Norte de Altagracia
  24. Avenida Juan Gil Preciado y bulevar Valle Imperial
  25. Avenida Inglaterra y avenida Los Pinos
  26. Avenida Inglaterra y salida Bosques Vallarta
  27. Carretera Guadalajara–Tepic, San Juan de Ocotán
  28. Paso a desnivel Periférico Norte y Calzada del Servidor Público
  29. Paso a desnivel de incorporación de Periférico Norte a avenida Acueducto
  30. Avenida Novelistas y avenida Juan Palomar y Arias
  31. Avenida Patria y avenida Vallarta
  32. Calzada Central y avenida Vallarta
  33. Avenida Nicolás Copérnico y lateral Morelia–Guadalajara
  34. Avenida Colón y Lázaro Cárdenas
  35. Periférico y López Mateos

El Mapa Único de Inundaciones (MUI) puede consultarse desde cualquier dispositivo móvil ingresando a la página mui.imeplan.mx. La herramienta permite planificar rutas que eviten los puntos de riesgo.

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