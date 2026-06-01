El número de pasos a desnivel o túneles dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) considerados peligrosos durante la época de lluvias tuvo un incremento, de acuerdo con la actualización del Mapa Único de Inundaciones (MUI) 2026, presentada por el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) el pasado 18 de mayo.El MUI es una herramienta empleada para identificar las zonas de riesgo por acumulación de agua durante el temporal de lluvias, a partir de la recopilación de reportes históricos sobre inundaciones. Su objetivo es alertar a la ciudadanía sobre las zonas vulnerables para que puedan tomar las precauciones necesarias, como planificar rutas más seguras para sus traslados, además de fortalecer las estrategias de mitigación.De acuerdo con lo informado por Aldo Gil Pérez, director de Planeación Territorial y Gestión Urbana del Imeplan, este año son 35 los túneles o pasos a desnivel considerados como sitios inundables. De estos, diez son catalogados como Zonas Críticas, ya que transitar por ellos representa un riesgo mayor debido a sus características físicas, la rapidez con la que se inundan, la altura que alcanza el agua, entre otros factores.La mayor parte de los pasos a desnivel considerados como Zonas Críticas de inundación se concentran en el municipio de Guadalajara. Se trata de los ubicados en avenida Inglaterra y López Mateos; avenida Inglaterra e Independencia; calle Roble; Hidalgo; Glorieta Arcos del Milenio; Plan de San Luis, y Glorieta Colón hacia Américas.A la lista se suman los túneles de López Mateos Sur y Cubilete, ubicados en Zapopan, así como el de Ávila Camacho y calle Naranjo, en Zapotlanejo. El Mapa Único de Inundaciones (MUI) puede consultarse desde cualquier dispositivo móvil ingresando a la página mui.imeplan.mx. La herramienta permite planificar rutas que eviten los puntos de riesgo.*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***MB