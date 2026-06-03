Las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas horas en la Perla Tapatía han movilizado a los cuerpos de emergencia. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, en coordinación con personal del Gobierno Municipal, desplegaron un operativo nocturno y matutino con el objetivo de auxiliar a la ciudadanía, liberar vialidades afectadas y habilitar los puntos críticos de la ciudad.

A través de un comunicado oficial, las autoridades informaron que se mantienen desplegados en calles estratégicas para mitigar los estragos del temporal.

"Después de las lluvias registradas durante las últimas horas, personal del Gobierno de Guadalajara se mantiene en las calles realizando recorridos para auxiliar a quien lo necesite, así como para liberar y habilitar vialidades", detalló la corporación.

Puntos inundados y vialidades cerradas en Guadalajara

Como resultado de los monitoreos y los niveles de agua alcanzados, las autoridades tapatías confirmaron el cierre temporal a la circulación vehicular en tres cruces importantes de la ciudad. Se exhorta a los automovilistas a tomar rutas alternas para evitar quedar varados.

Los puntos que se mantienen cerrados al momento son:

Avenida Malecón y calle Rubro

Avenida Lope de Vega, a la altura de la Avenida Inglaterra

Calle Manuel Falla y San Francisco

Además del cierre de estas calles, los equipos de rescate informaron que mantienen una vigilancia permanente en la infraestructura hidráulica de la zona metropolitana para prevenir riesgos mayores.

"Nos encontramos monitoreando el estado de pasos a desnivel y canales" , reportaron las autoridades.

Teléfonos de emergencia y recomendaciones ante el temporal

Protección Civil de Guadalajara hizo un llamado enérgico a la población para extremar precauciones durante el temporal, evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse al tanto de los reportes meteorológicos actualizados.

"Te pedimos seguir las indicaciones de @PCYBOMGDL, mantenerte informado a través de vías oficiales y recordar que, ante cualquier emergencia, puedes llamar al 911", concluyó el mensaje institucional.

Las autoridades recuerdan que la línea de atención de emergencias 911 se encuentra activa las 24 horas para canalizar cualquier reporte de inundación, árboles caídos o vehículos atrapados.

X / @GuadalajaraGob

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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