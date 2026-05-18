La presidenta municipal de Verónica Delgadillo anunció una inversión de 400 millones de pesos para renovar calles y espacios públicos en el oriente de Guadalajara.

Arrancan obras de infraestructura y espacios recreativos

La Alcaldesa informó que ya comenzaron distintos proyectos de infraestructura vial, deportiva y recreativa en varias zonas del municipio.

"Conozco el reto de las calles (…) quiero decirles que para el oriente de Guadalajara hay una inversión de 400 millones de pesos".

Los detalles de las obras, añadió, se darán a conocer conforme avancen los proyectos, entre ellos una intervención en la Ex Penal de Guadalajara.

"En unos cuantos meses les vamos a dar la sorpresa porque va a haber un proyecto súper humano en la Ex Penal", precisó.

Obras recientes superan los 94 millones de pesos

En la última semana, Verónica Delgadillo ha anunciado o entregado obras que, en conjunto, representan una inversión superior a los 94 millones de pesos.

Rehabilitan Villas de San Juan

La Presidenta municipal también encabezó la entrega de la rehabilitación de la Unidad Habitacional Villas de San Juan, realizada en coordinación con el Gobierno de Jalisco y la Fundación Corazón Urbano.

La intervención integral benefició directamente a mil 600 habitantes de 45 módulos habitacionales y tendrá impacto indirecto en otras mil 500 personas, entre visitantes, usuarios de espacios deportivos y comercios de la zona.

La inversión conjunta entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Guadalajara y Corazón Urbano fue de 45 millones de pesos, de los cuales 11 millones fueron aportados por el Gobierno tapatío.

Además, como parte de los compromisos de los Martes Comunitarios, el municipio destinó otros 10 millones de pesos para rehabilitar banquetas e iluminación en esta unidad habitacional.

También habrá renovación deportiva y programa de bacheo

Durante la semana también se anunció la rehabilitación integral de la Unidad Deportiva 34 Luis Pérez Pichojos, ubicada en la colonia San Marcos, obra que contará con una inversión de 16 millones de pesos mediante el Presupuesto Participativo.

El proyecto contempla recuperar áreas recreativas y deportivas, además de fortalecer la seguridad, el mantenimiento urbano, el arbolado y la movilidad peatonal en la zona.

Por otro lado, el Gobierno de Guadalajara puso en marcha el Programa de Bacheo Emergente 2026 , con una inversión de 56.8 millones de pesos para aplicar aproximadamente 17 mil toneladas de mezcla asfáltica en vialidades prioritarias de las 11 comunidades de la ciudad.

La estrategia busca atender avenidas de alto flujo vehicular, rutas de transporte público, accesos a escuelas y centros de salud, además de garantizar tiempos de respuesta de hasta 48 horas en vialidades principales durante el temporal de lluvias.

EE