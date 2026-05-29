La Avenida Inglaterra fue intervenida de manera integral para recuperar el espacio público que ayudará a generar mayor seguridad en las inmediaciones, fortalecer la convivencia comunitaria y el desarrollo económico, así como erradicar riesgos a la salud.

Renuevan Avenida Inglaterra

La intervención en los 2.5 kilómetros de vía, desde Niños Héroes al cruce con Calle Leñadores, consistió en el retiro de residuos, desbrozado, colocación de paisajismo, mejora de banquetas, balizamiento, reposición de las losas de concreto en mal estado, reparación de machuelos y acciones en los cruceros.

Durante la entrega de este espacio, la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó que el proyecto de recuperación forma parte de una estrategia integral donde se trabaja en colaboración con la sociedad civil y FERROMEX, pues por ahí pasan las vías del tren y hay derecho de vía.

"Por eso esta intervención para nosotros es tan significativa, porque sí, sí se reúne la visión de gobierno y sí, sí apuesta a lo que creemos, a la limpieza y a la corresponsabilidad".

Vero Delgadillo reconoció la participación activa de las y los vecinos organizados e hizo un llamado a mantener las acciones de cuidado y vigilancia comunitaria para conservar en buenas condiciones el corredor intervenido.

"Conviértanse en los guardianes de la vía. Ya está muy bella, pero repito, si bajamos los brazos esto no nos va a durar".

Obras Públicas otorga detalles del trabajo

El director de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz Abarca, detalló que la intervención comprendió acciones integrales de limpieza, rehabilitación paisajística y mejoramiento de imagen urbana en el corredor de las vías.

"Hicimos una limpia, primero, de todo este tramo, estos 2.5 kilómetros, y entendimos que en el centro tendríamos que ampliar la zona de balastro, que es esta grava. Y a los costados pusimos esta piedra rojiza, este zontle, en donde va acompañada de un proyecto de paisaje con estos magueyes".

Entre las acciones complementarias que reforzaron la intervención, destacan la rehabilitación de banquetas en mal estado, el balizamiento horizontal en calles y cruces peatonales, así como labores de saneamiento y limpieza con el retiro de 30 toneladas de residuos sólidos por parte de la Dirección de Mejoramiento Urbano.

Además, la Gerencia Nocturna llevó a cabo trabajos de limpieza en el paso a desnivel de Avenida Niños Héroes e Inglaterra para reforzar las condiciones de orden y mantenimiento en este punto de la ciudad, lo que da mayor seguridad a los automovilistas.

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Gabriela Velarde, representante de los colonos, agradeció que se haya concretado el proyecto para rehabilitar este espacio, que les brindará mayor seguridad y mejora la imagen urbana.

"Te presentamos el proyecto, nunca nos dijiste 'no', no sé de dónde sacaste el dinero, cómo le hiciste, pero lo logramos (…) son 2 kilómetros 500 de vías ya restauradas, ya presentadas, dignas, hermosas y cuidadas, y nos toca a nosotros estar reportando, cuidando para que esto sea algo que se queda para toda la vida", acotó la líder vecinal.

Por último, la presidenta municipal también subrayó la importancia de fomentar desde las familias una cultura de respeto y conservación de los espacios rehabilitados, promoviendo la participación comunitaria y el cuidado de la ciudad para garantizar la permanencia de estas acciones.

"Si le enseñamos a nuestras niñas y niños que se tiene que mantener así de limpio, que ellos también sean vigilantes, que nadie tire basura".

Estos aspectos fueron renovados

La intervención representó una inversión de 15.6 millones de pesos.

El Gobierno de Guadalajara reiteró que continuará impulsando intervenciones enfocadas en la recuperación de espacios públicos y en la construcción de entornos más seguros, dignos y ordenados para todas y todos. Para saber las acciones realizadas, son:

Colocación de tezontle: 35 mil 244 metros cuadrados.

Suministro e instalación de malla antimaleza: 35 mil 244 metros cuadrados.

Plantación de agave azul: 15 mil piezas.

Suministro e instalación de machuelo: 4 mil 306 metros lineales.

Suministro y colocación de capa de balastro: 19 mil 381 metros cuadrados.

Reposición de losas de concreto en mal estado: 60 metros cuadrados.

Reposición de banquetas en mal estado: 25 metros cuadrados.

Aplicación de balizamiento horizontal

Saneamiento y limpieza: recolección de 30 toneladas de residuos por parte de Mejoramiento Urbano.

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OB