El ayuntamiento de Guadalajara reconocerá a las y los buenos vecinos tapatíos por propuesta de la regidora Ana Isabel Robles

Este martes 02 de junio del 2026 se dio a conocer la decisión del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara de aprobar por unanimidad la creación del Reconocimiento Municipal a las Buenas Vecinas y Buenos Vecinos, iniciativa impulsada por la regidora Ana Isabel Robles Jiménez.

De acuerdo con el sustento del reconocimiento, este tiene como objetivo distinguir a las personas que, desde sus colonias, barrios y comunidades, contribuyen al fortalecimiento de la convivencia, la participación ciudadana, el cuidado del entorno y el tejido social.

La iniciativa se enmarca en el Día Nacional de las Vecinas y los Vecinos, que se conmemora cada 15 de agosto, fecha en la que abrirá formalmente la convocatoria para recibir propuestas de personas quienes destaquen en sus comunidades por su compromiso comunitario.

Durante su intervención, la regidora Ana Robles refirió que este reconocimiento busca visibilizar acciones ciudadanas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que son fundamentales para la vida comunitaria.

"El Día Nacional de las Vecinas y los Vecinos no puede pasar desapercibido. Tenemos que reconocer a quienes entregan lo más valioso que tienen por su comunidad: su tiempo", expresó la edil, representante de Movimiento Ciudadano.

Robles Jiménez destacó además que esta acción se suma a los esfuerzos de la administración encabezada por la presidenta municipal Verónica Delgadillo para fortalecer la corresponsabilidad ciudadana, a través de programas como Guardianes de la Ciudad y Cuidamos Guadalajara.

Una vez abierta, la convocatoria permanecerá abierta durante dos meses. Una vez que cierre la convocatoria y los perfiles sean analizados, a partir de las buenas acciones que impulsan en sus comunidades, las personas seleccionadas recibirán el reconocimiento el próximo mes de febrero, en el marco de las actividades conmemorativas por la Fundación Definitiva de Guadalajara.

Además, las personas reconocidas formarán parte del primer registro histórico municipal dedicado a preservar la memoria de quienes han contribuido, desde la vida vecinal, al desarrollo comunitario de la ciudad.

JM