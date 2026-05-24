Guadalajara destaca reducción de homicidios y delitos durante los primeros meses de 2026

De enero a abril de 2026 los homicidios dolosos en Guadalajara presentaron una reducción del 16 por ciento, al pasar de 58 a 49, mientras que los delitos de alto impacto se redujeron en un 18 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con información del Ayuntamiento tapatío. Robo a cuentahabientes, con 80 por ciento; robo a persona y robo a negocio, con 36 y 28 por ciento, respectivamente, fueron los rubros que presentaron mayor disminución.

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En lo que va de la administración de la alcaldesa Verónica Delgadillo, del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de este año, en Guadalajara se han detenido a 12 mil 488 personas por faltas administrativas, tres mil 120 por delitos del fuero común y 682 por delitos del fuero federal. En total, la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara registró la detención de 16 mil 290 personas.

Durante el mismo periodo se aseguraron 647 mil 124 gramos de vegetal verde con las características de la marihuana, 17 mil 332 gramos de aparente droga sintética, mil 136 pastillas y 584 armas de fuego. También se recuperaron mil 284 vehículos y 614 motocicletas.

Guadalajara impulsa una vida libre de violencia para menores y jóvenes

El Gobierno tapatío indicó que impulsan una vida libre de violencia para menores y jóvenes con la participación activa, la identificación de factores de riesgo de violencia y delincuencia. Asimismo, incentivan la corresponsabilidad en la promoción y protección de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud en el entorno escolar. Con el programa de prevención estudiantil se han beneficiado a 211 mil 273 personas de 610 escuelas.

“Con la proximidad como eje principal de esta administración, con nuestra Dirección de Vinculación Ciudadana, de Prevención Social y Atención a Víctimas beneficiamos a 39 mil 119 personas de 421 colonias con las reuniones vecinales del programa de Comunidad Segura, con el que fortalecemos la seguridad ciudadana en las colonias de la Ciudad que te Cuida, mediante la articulación y participación activa de la ciudadanía con la Comisaría de Seguridad Ciudadana para la prevención social de la violencia y la delincuencia”, agregó en un comunicado.

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Por su parte, la Unidad de Intervención Primaria y Atención a Víctimas ha atendido a tres mil 917 personas, víctimas del delito, con crisis emocionales o situaciones de riesgo suicida. En tanto, el Centro Integral de Atención Ciudadana ha brindado servicio a 41 mil 97 personas con programas socio productivos, artísticos, psicológicos, talleres de capacitación para el trabajo, foros informativos, actividades educativas, lúdicas, culturales y deportivas.

En cuanto al impulso económico, el Ayuntamiento anotó que se han llevado programas preventivos a 22 mil 931 personas de 330 empresas, con lo que se han creado 54 chats de comunicación. Con el programa Mujer Segura –que brinda herramientas para desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas para reaccionar ante una situación de riesgo e identificar los tipos de violencia- se han atendido a 21 mil 656 mujeres tapatías.

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