La mañana de este miércoles 3 de junio comenzó con lluvia en diversos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), lo que rápidamente provocó encharcamientos, caos vial y otras afectaciones que han llevado a las autoridades de los distintos municipios de la ciudad a movilizarse.

De acuerdo con el Radar Doppler, los municipios que han registrado lluvias durante las primeras horas de este miércoles son Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Guadalajara, El Salto y Zapopan.

Afectaciones viales por la lluvia de este miércoles en Guadalajara

Algunas de las avenidas más importantes de la ciudad ya presentan encharcamientos significativos, lo que ha incrementado el tráfico en diversos puntos.

La Comisaría de la Policía Vial del Estado de Jalisco informó que, de manera preventiva, mantiene el cierre a la circulación de la avenida López Mateos, a la altura de la avenida Cubilete, en sentido hacia Las Águilas.

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Además, debido a la acumulación de agua en la avenida López Mateos, los oficiales pospusieron el inicio del operativo de contraflujo.

Afectaciones por la lluvia matutina de este miércoles 3 de junio en Guadalajara

A través de redes sociales, vecinos de la colonia Santa Elena de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, reportaron la caída de dos árboles y un poste al exterior de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 José Vasconcelos, lo que impide por completo la circulación vehicular en la zona.

Por este hecho no se reportan personas lesionadas.

En unos momentos, más información...

MB