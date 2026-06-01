El operativo Alerta Limpia Comercial del Ayuntamiento de Guadalajara llegó al corredor comercial de Santa Tere para supervisar que los establecimientos cumplan con las distintas obligaciones marcadas en los reglamentos del municipio.

Es a partir de dichas acciones que el personal de Inspección y Vigilancia detectó, por ejemplo, un total de 32 establecimientos que incumplían con el reglamento, principalmente carecían del contrato de recolección de residuos, una de las problemáticas más recurrentes detectadas en este corredor comercial.

"Como parte del Operativo, personal de las direcciones de Pedagogía Social y Justicia Cívica hicieron un recorrido de sensibilización a los comerciantes y se logró que 62 negocios a que firmaron el pacto de corresponsabilidad, mediante el cual se comprometieron a mantener limpio su entorno y cumplir con las disposiciones municipales", añadió la alcaldía tapatía.

Asimismo, los Escuadrones de la Limpieza intervinieron distintos puntos del corredor comercial, lo que permitió la recolección de 1.2 toneladas de basura, trabajos de desbroce en 20 metros cuadrados y la eliminación de 70 metros cuadrados de grafiti, contribuyendo así al mejoramiento de la imagen urbana y a la recuperación del espacio público.

¿Qué es Alerta Limpia?

Alerta Limpia Comercial forma parte de una política pública impulsada por el Gobierno de Guadalajara para fomentar el manejo responsable de residuos, evitar que la basura termine en las calles y mejorar la imagen urbana de la ciudad.

Esta estrategia ya ha intervenido corredores comerciales como López Cotilla, Pedro Moreno e Hidalgo, y ahora se suma el corredor de Santa Tere, donde también se llevaron a cabo acciones de limpieza, ordenamiento y supervisión comercial.

SABER MÁS:

En el total de establecimientos sancionados, las faltas encontradas fueron las siguientes:

14 no contaban con contrato de recolección.

15 presentaban falta de contrato de recolección y refrendo.

Un establecimiento carecía de licencia de funcionamiento y contrato de recolección.

Un negocio presentó incumplimiento en medidas de seguridad.

Además, se emitió un apercibimiento para realizar adecuaciones correspondientes.

JM