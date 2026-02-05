Diego Rivera Navarro, alcalde del municipio de Tequila, fue detenido este 5 de febrero. Al político le acusan de extorsión a empresas cerveceras y tequileras del estado, y de vínculos con el Cártel Nueva Generación (CNG) .

Rivera Navarro era investigado desde hace varios meses por presuntos hechos de extorsión tras ser denunciado por una empresa tequilera de elevar de manera exorbitante un impuesto, dijo un funcionario estatal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a hacer declaraciones sobre el caso.

Estos son sus presuntos nexos

La detención se realizó tras diversas denuncias ciudadanas y en un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la propia SSPC, de acuerdo con información oficial.

Fuentes oficiales detallaron que la detención ocurrió luego de que las fuerzas federales ejecutaran cinco inspecciones en distintos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó una orden de aprehensión contra Rivera Navarro, quien es investigado por presuntamente operar esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras que operan en la región, así como por su vinculación con una célula del CNG .

Las investigaciones indican que el alcalde encabezaría una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual servidores públicos municipales extorsionaban a empresarios y comerciantes locales, además de incurrir en el desvío de recursos públicos , según las autoridades.

En el mismo operativo fueron detenidos tres funcionarios municipales : Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas. Todos ellos son señalados por las autoridades como presuntamente vinculados al CNG .

Policía de Jalisco toma el control de Tequila

El gobernador Pablo Lemus informó este jueves que envió policías estatales al municipio de Tequila para brindar seguridad y garantizar la tranquilidad a la ciudadanía , tras la detención del alcalde Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión y vínculos con grupos criminales.

En una publicación en sus redes sociales, el mandatario estatal señaló que, desde esta madrugada ha mantenido una "coordinación absoluta" con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, por la detención del edil, quien fue arrestado junto con un grupo de funcionarios municipales involucrados en los mismos delitos.

La justicia se aplicará sin excepciones: Morena Jalisco

Morena Jalisco fijó una postura respecto a la detención del presidente municipal de Tequila, donde aseveró que "la justicia debe aplicarse sin excepciones" .

Por medio de un comunicado, el partido guinda en la entidad manifestó que el movimiento cree y defiende el Estado de derecho, por lo que su posición siempre va a ser "que nadie está por encima de la ley".

Expresaron que confían en las autoridades competentes y en los procedimientos legales.

"Morena será siempre respetuoso de las instituciones y de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades", mencionan en el comunicado.

El partido determinó que será la justicia la que determine responsabilidades "sin privilegios ni excepciones", concluyó.

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial

En el portal de transparencia del municipio de Tequila, Diego Rivera Navarro fue el único funcionario de todo el gabinete municipal que no cuenta con su declaración patrimonial pública disponible .

Aunque también destaca que los otros tres servidores públicos del ayuntamiento que fueron detenidos -Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas- testaron datos de ingresos y otros temas económicos.

En el portal de transparencia municipal aparece una leyenda que justifica que no sean públicas las declaraciones patrimoniales al asegurar que "contienen datos personales protegidos por las leyes en la materia".

"Se hace del conocimiento que no se cuenta con la autorización expresa de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos del gobierno municipal de Tequila, ya que contienen datos personales protegidos por las leyes en la materia, cuya titularidad corresponde única y exclusivamente a ellos, aunado a lo anterior no se cuenta con el consentimiento expreso de los mismos para hacer pública su declaración.

"No obstante lo anterior en aras del principio de "Transparencia" se publica en un apartado especial el estado que guarda la entrega de las declaraciones patrimoniales hecha por los servidores públicos municipales ante este Órgano de Control Interno en sus diferentes modalidades del ejercicio en curso".

Como regidor afirmó dedicarse a la venta y compra de caballos

En junio de 2023, como regidor de Tequila por Morena, Diego Rivera Navarro afirmó en su declaración patrimonial tener ingresos anuales por 72 mil 773 pesos, de los cuales, 30 mil eran por la compra y venta de caballos.

El entonces regidor morenista aseguró haber estudiado la licenciatura de Derecho, ser soltero, y tener su domicilio en la colonia Tequila.

La polémica del alcalde de Tequila

El alcalde de Tequila había sido citado a declarar en mayo tras una investigación que abrió la Fiscalía de Jalisco por una presentación que realizó el grupo musical "Los Alegres de Barranco" en esa localidad, donde se difundieron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación.

El caso desató una fuerte polémica y alentó restricciones en varios estados, entre ellos Jalisco, contra el popular género de los "narcocorridos". Tras el incidente Estados Unidos retiró las visas a los miembros de la banda.

"Operación Enjambre"

García Harfuch indicó que las detenciones del alcalde y los cuatro funcionarios se enmarcan en la "Operación Enjambre" que se inició en noviembre de 2024 en el Estado México, donde fue detenida la alcaldesa de Amanalco y otros directores de seguridad municipal de esa región, vecina a la capital mexicana, por presuntos delitos de extorsión, secuestro y homicidio.

En julio el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsó un plan nacional y una reforma constitucional para combatir la extorsión. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad federal, durante 2025 se reportaron 11 mil 081 víctimas de extorsión, lo que representó un aumento de 2% respecto del año previo.

Tequila, de unos 40 mil habitantes, es uno de los principales centros turísticos de Jalisco donde las mayores de tequileras de México tienen cultivos y fábricas.

Con información de EFE, SUN y AP

