Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue detenido este 5 de febrero en aquella localidad y la noticia la dio a conocer el mismo Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

Ante esta noticia con la que Jalisco despertó este jueves, comenzaron a circular videos en los que se observa la presunta Operación Enjambre que logró la detención del político. Pero hoy las autoridades desmintieron que ese material sea auténtico .

En el primer video se observa a una camioneta de la que descienden agentes armados y se dirigen a una puerta de ingreso donde presuntamente fue capturado Rivera Navarro. Es falso.

En un segundo video, se observa un vehículo tanque de la Secretaría de Marina maniobrando por las calles oscuras.

Secretaría de Seguridad desmiente videos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desmintió este mismo día los videos que circulan en redes . A través de su cuenta en X, compartió:

“La #SSPC informa que estas imágenes no corresponden al operativo realizado esta mañana por las autoridades del @GabSeguridadMX en el estado de Jalisco” .

La autoridad agregó en su mensaje: “Se recomienda atender únicamente información difundida por canales oficiales ”.

¿Qué se sabe del caso?

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en un mensaje de su cuenta de X que fueron arrestados el alcalde Diego Rivera Navarro, que pertenece a Morena, y Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad; Juan Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas .

Rivera Navarro era investigado desde hace varios meses por presuntos hechos de extorsión tras ser denunciado por una empresa tequilera de elevar de manera exorbitante un impuesto, dijo un funcionario estatal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a hacer declaraciones sobre el caso.

La detención se realizó tras diversas denuncias ciudadanas y en un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la propia SSPC, de acuerdo con información oficial.

Fuentes oficiales detallaron que la detención ocurrió luego de que las fuerzas federales ejecutaran cinco inspecciones en distintos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó una orden de aprehensión contra Rivera Navarro, quien es investigado por presuntamente operar esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras que operan en la región, así como por su vinculación con una célula del Cártel Nueva Generación (CNG) .

Las investigaciones indican que el alcalde encabezaría una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual servidores públicos municipales extorsionaban a empresarios y comerciantes locales, además de incurrir en el desvío de recursos públicos, según las autoridades .

Con información de la SSPC EFE y y AP

