Miércoles de Ceniza 2026: Faltan pocos días, anota la fecha

El Miércoles de Ceniza está por llegar y con ello la Cuaresma arranca, rumbo a la Semana Santa, una de las celebraciones más importantes dentro de la religión católica.

Es importante recordar que, en el camino para la Semana Santa 2026, la fecha se elige año con año de acuerdo al calendario lunar, de tal manera que no existe una fecha fija para conmemorarla como con la mayoría de los días de asueto.

Para llegar a la denominada "Semana Mayor", todo comienza con el Miércoles de Ceniza, ese día marca el inicio del periodo de 40 días previo a la Semana Santa , que recuerda la pasión, muerte y resurrección de Cristo; y tampoco tiene un día determinado, sino que varía cada año.

¿Cuándo es Miércoles de Ceniza este 2026?

Para este 2026, el calendario litúrgico de la Iglesia católica marca al 18 de febrero, como el Miércoles de Ceniza, es decir, falta poco más de dos semanas para alcanzarlo .

Lo que significa que en el Año Litúrgico 2026, la Semana Santa inicia con el Miércoles de Ceniza, el próximo 18 de febrero. Continúa durante cinco semanas hasta el Domingo de Ramos o de la Pasión del Señor, que en el 2026 cae el 29 de marzo.

¿Cómo se fija la fecha del Miércoles de Ceniza?

La tradición de la Pascua está directamente relacionada con el calendario agrícola y el tiempo de renovación de la tierra. Para calcular su celebración se toma en cuenta al Sol y a la Luna (Sol de primavera y luna llena).

Para establecer las fechas de las conmemoraciones religiosas de Semana Santa, se debe buscar el primer domingo posterior a la primera luna llena de primavera, esta es la fecha de Pascua. Una vez encontrada esta, se cuentan cuarenta días hacia atrás y así se fija el Miércoles de Ceniza.

Miércoles de Ceniza: “Polvo eres y en polvo te convertirás”

La ceniza es un símbolo en la creencia católica y retoma la idea escrita en la Biblia sobre que el hombre está hecho de polvo de tierra y tarde o temprano regresará a ese estado.

La ceniza puede ser colocada por un sacerdote o un laico, con o sin homilía de por medio; es impuesta en la frente, haciendo la señal de la cruz, y se recitan las palabras extraídas de las Sagradas Escrituras; "Polvo eres y en polvo te convertirás" o, en su caso, "Conviértete y cree en el Evangelio".

La invitación es que luego de tan significativo ritual en la Iglesia Católica, el creyente se retire en silencio, haciendo oración y obedeciendo el dogma.

¿Qué días importantes trae la Cuaresma?

Miércoles de Ceniza 18 de febrero Domingo de Ramos en la Pasión del Señor 29 de marzo Jueves Santo en la Cena del Señor 2 de abril Viernes Santo en la Pasión del Señor 3 de abril Sábado Santo de la Sepultura del Señor 4 de abril Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 5 de abril

