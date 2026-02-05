IDEFT capacita al Banco Diocesano de Alimentos de Guadalajara

Dentro del marco del programa “Aprende, Avanza y Crece al Estilo Jalisco”, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) realizó la entrega de constancias a empleados del Banco Diocesano de Alimentos de Guadalajara.

El plan está encabezado por el gobernador jalisciense, Pablo Lemus Navarro; dirigida por el Coordinador General de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mauro Garza Marín —a través del Fondo de Impulso Jalisco (FIMJA)—; junto a la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, presidida por el Ricardo Barbosa Ascencio.

Asimismo, también se contó con la participación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos CECyTEJ.

Al acto asistieron Cecilia Carreón Chávez, directora de Planteles, en representación del director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona; Ricardo Romo Rivas, director general del Banco de Alimentos de Guadalajara; Brenda González, coordinadora del área de Recursos Humanos; Guadalupe Orozco, directora de la Unidad Regional de Capacitación Tlaquepaque; y Liliana Cabrales, jefa de Capacitación del mismo plantel.

Por último, el organismo reiteró sus capacitaciones laborales cuentan con el respaldo del secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, en su carácter de Presidente de la Junta Directiva del IDEFT.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

