A dos meses de que los estudiantes y algunos trabajadores en México puedan disfrutar de las vacaciones que llegan con motivo de la Semana Santa y la Pascua en este 2026, los municipios fuera del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se presentan como una opción para salir de la rutina y conocer otros lugares que ofrezcan algo diferente a la vida de todos los días. Con esto en mente, te damos algunos datos sobre uno de los destinos populares que se encuentran en Jalisco y que puedes considerar si planeas dejar tu casa y viajar: Tequila.

¿Cuánto tiempo se hace de Guadalajara a Tequila?

Guadalajara, municipio capital del Estado de Jalisco, está cerca de varios Pueblos Mágicos que puedes visitar incluso en un solo día y a los cuales no tardarás mucho en llegar si viajas en coche o tienes que abordar un autobús de pasajeros.

Tequila es uno de los puntos más visitados por turistas locales en temporada de puentes y, sobre todo, durante las vacaciones, como en Semana Santa y Pascua.

Al ser uno de los Pueblos Mágicos más bonitos y populares de Jalisco, Tequila ofrece amplia variedad de hoteles, restaurantes y campos de agave para tomar fotos.

Para llegar de Guadalajara a Tequila se conduce una ruta de 61 km y, en un escenario de poco tráfico, se llega en alrededor de una hora y media, según Google Maps.

La vía más adecuada para llegar de Guadalajara a Tequila es la carretera Guadalajara-Tepic. También está la opción de ir por la carretera libre Guadalajara-Tepic-Nogales, pero por esta se recorren 65 km e incluye casetas. En los dos caminos se recorre casi al mismo tiempo.

Lo que debes saber sobre Tequila, Pueblo Mágico de Jalisco

El nombre del municipio de Tequila proviene, según el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), de "Tequillan" o "Tecuila" que se ha interpretado como "lugar en que se corta" o "lugar de tributos". Se dice que el poblado estuvo, en un principio, asentado en un lugar que se llamó Teochichán o Techinchán, el "lugar del dios todopoderoso" o "donde abundan los lazos y trampas".

Se localiza en la región Valles y sus municipios colindantes son Ahualulco del Mercado, Amatitán, Magdalena, Teuchitlán, Hostotipaquillo, San Cristóbal de la Barranca, San Martín de Bolaños, San Juanito de Escobedo y Zapopan, además de que una parte tiene frontera con el estado de Zacatecas. Cuenta con una extensión territorial de mil 232.90 kilómetros cuadrados.

ESPECIAL / IIEG / Mapa General del Estado de Jalisco, 2012

Entre sus actividades económicas destacan la agricultura, con el predominio del cultivo de agave azul; también la industria tequilera y el turismo.

Sobresalen sus calles empedradas, que dan ambientes perfectos para quienes aman tomar fotos. En cuanto a la comida, es famosa la birria y, en bebidas, destacan los cantaritos de tequila y la Batanga.

Tequila recibió el nombramiento de Pueblo Mágico por parte de la Secretaría de Turismo (Sectur) en el año 2003.

