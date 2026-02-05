La carretera maldita a Puerto Vallarta llena de brujas y fantasmas

Puerto Vallarta es un destino de placer, pero el camino para llegar al destino cuenta con un tramo donde las experiencias paranormales han sorprendido a varios. Este lugar se localiza en el camino antiguo al municipio costero, en Compostela, Nayarit; utilizado mucho más antes de la creación de al vía corta. Estos son los detalles:

La Carretera Federal 200 llega a Puerto Vallarta o playas de Nayarit, como Rincón de Guayavitos, Lo de Marcos, Los Ayala y San Pancho; y se puede tomar luego de llegar al municipio nayarita de Compostela. Este camino obliga a tomar la vía hasta Las Varas, en Nayarit; pero el camino es peligroso, porque se encuentra justo en medio de la sierra y las curvas son constantes y pronunciadas, sin contar que es una vía muy transitada también por camiones pesados, como los de carga o de transporte.

Pero además de lo sinuoso del camino, este tramo, conocido como Mesillas es también el escenario de eventos paranormales, según las conversaciones de los locales .

Algunos turistas que desean llegar a Puerto Vallarta toman esta parte de la carretera federal para ahorrar casetas de cobro, aunque significa un riesgo.

Mesillas, una zona de terror

Quizás las historias de apariciones se fundamental por que la zona de Mesillas es un lugar constantes accidentes automovilísticos que han causado la muerte de viajeros . Con lluvias, el tramo es también muy peligroso.

Algunas historias de terror sobre ese camino se refieren a la capilla misteriosa que se encuentra sobre la carretera. Un lugar envuelto en enigmas por la soledad del paradero y que, según se relata, se construyó a raíz de sucesos extraños y apariciones. para dar consuelo a las almas en pena .

Además, algunos conductores han reportado que se observan siluetas humanas cruzando la carretera , en medio de la espesa maleza que crece en la montaña.

A todo esto se agrega que recientemente se han construido altares a la Santa Muerte, lo que estimula el tono misterioso del área .

También existe la creencia de la presencia de “bolas de fuego” que cruzan la sierra, que algunos interpretan como brujas o entes demoniacos; así como de nahuales .

La zona de Mesillas ahora se puede evitar en el trayecto de Guadalajara a Puerto Vallarta por la puesta en operación de todos los tramos de la vía corta.

El camino es una vía complicada por las curvas que tiene y estado que guarda. Ahí, durante las lluvias, son comunes los derrumbes que cierran el camino. Aunque el recorrido por esta vía es complemente gratuito, durante una precipitación se debe manejar con mucho cuidado, porque el camino mojado es peligroso, sin contar el riesgo de caída de arbolado o aludes de tierra.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA