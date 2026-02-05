Aunque no es un día inhábil, porque su celebración se recorrió al pasado lunes 2 de febrero, este jueves es un día especial para la Historia de México. Aquí los detalles:

Cada 5 de febrero se celebra el Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . El origen de esta fiesta patria se debe a que el 5 de febrero de 1917 se promulgó la versión actual de la Constitución Política, publicada el mismo día en el Diario Oficial de la Federación, misma que entró en vigor en el mes de mayo de aquel año.

El 5 de febrero es comúnmente conocido como el Día de la Constitución Mexicana, que es la Carta Magna del país. Por ser un día festivo, la mayoría de las empresas, escuelas y oficinas de gobierno están cerradas durante el día, pero ahora se ha optado por recorrer la celebración a un lunes, para gozar de un fin de semana largo.

El documento se firmó en la ciudad de Querétaro, en torno al nombramiento del general Venustiano Carranza como Presidente Constitucional del país.

Las principales innovaciones respecto a la Constitución de 1857 son las siguientes:

Se ratificó el sistema de elecciones directas

Se decretó la no reelección presidencial

Se suprimió la figura de vicepresidencia

Se otorgó mayor autonomía al Poder Judicial

Se otorgó mayor soberanía a las entidades de la Federación

Se creó el municipio libre

Se estableció un ordenamiento agrario en el país relativo a la propiedad de la tierra

Se determinó la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita y la libertad de expresión

Se estableció la jornada de trabajo máxima de 8 horas y la libertad de asociación de los trabajadores

Esta Constitución, aún vigente en México, es la norma suprema para regir jurídicamente al país, estableciendo los límites y las relaciones entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial . De igual forma, se establecen las relaciones y delimitaciones entre los ciudadanos y los diferentes niveles del gobierno: Federal, Estatal y Municipal.

