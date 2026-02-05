Diego “N”, presidente municipal de Tequila, fue detenido junto a tres funcionarios de su administración, apuntó la mañana de este jueves 5 de febrero Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

Según fuentes del Gobierno de Jalisco, en seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de diversas denuncias ciudadanas, elementos de Defensa, Marina, FGR, CNI y SSPC ejecutaron cinco cateos en diversos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó una orden de aprehensión contra Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila .

El edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del Cártel Nueva Generación (CNG) .

Se tiene conocimiento que el edil Diego Rivera Navarro lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario publico.

En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical “Los Alegres del Barranco”, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

En los operativos también fueron detenidos tres servidores públicos del Ayuntamiento: Juan Manuel Pérez Sosa, Director de Seguridad Publica; Juan Gabriel Toribio Villarreal, Director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, Director de Obras Públicas. Todos ellos vinculados al CNG .

García Harfuch compartió además que “"Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta Sheinbaum".

