EN VIVO: Noticias por detención del alcalde de Tequila

Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

La mañana de este jueves 5 de febrero, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, informó que como parte del Operación Enjambre fue detenido Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco.

Además del presidente municipal de Tequila, también fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.

Este es el seguimiento del caso:

¿Por qué detuvieron al alcalde de Tequila?


Según fuentes del Gobierno de Jalisco, en seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de diversas denuncias ciudadanas, elementos de Defensa, Marina, FGR, CNI y SSPC ejecutaron cinco cateos en diversos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó una orden de aprehensión contra Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila.

El edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, entre otros. SUN / ARCHIVO / FACEBOOK / Diego Rivera Navarro

