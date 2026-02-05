La mañana de este jueves 5 de febrero, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, informó que como parte del Operación Enjambre fue detenido Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco.

Además del presidente municipal de Tequila, también fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.

Este es el seguimiento del caso: