El secretario de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco, Luis García Sotelo, informó que algunos establecimientos permitirán retirar efectivo utilizando la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco sin cobrar una comisión por el movimiento.Esta herramienta, que cuenta con respaldo internacional de VISA y es operada por la empresa Broxel, fue diseñada para concentrar apoyos gubernamentales, descuentos al transporte, además de servicios bancarios, con el objetivo de impulsar la inclusión financiera.Como parte de sus funciones, la tarjeta permitirá ingresar dinero en más de 28 mil establecimientos afiliados, acceder a un rendimiento anual de 10%, recibir remesas y la posibilidad de acceder a créditos revolventes.De este modo, cada transacción realizada permitirá a los tarjetahabientes construir un historial crediticio que en un futuro podría ser útil para el acceso de créditos para la compra de viviendas, vehículos o préstamos bancarios.De acuerdo con las autoridades, la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco permite retirar efectivo sin cargos adicionales en sucursales de Walmart y Chedraui, aunque ya se trabaja en la firma de convenios con otras instituciones financieras y cadenas de autoservicio para ampliar este beneficio.El retiro de dinero en cajeros automáticos está sujeto al cobro de una comisión del banco anfitrión.Sin embargo, García Sotelo destacó que la tarjeta no cobra comisiones por manejo de cuenta, no exige saldo mínimo ni un número determinado de movimientos, por lo que no es obligatorio utilizarla como una cuenta bancaria tradicional.El primer paso es realizar el prerregistro a través del portal http://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/, donde se solicita contar con CURP, INE, número de celular, correo electrónico y domicilio del estado de Jalisco.De manera opcional, durante el prerregistro se puede adjuntar certificado de discapacidad, constancia de estudios o acta de nacimiento para menores de edad.Tras ingresar la información requerida, comenzará un proceso de validación que puede durar hasta una semana. Cuando concluye, se envía un mensaje de texto para programar la cita.El día asignado, la persona debe acudir al módulo correspondiente con el acuse de recibo impreso y copia del INE por ambos lados, donde se realiza la entrega de la tarjeta.Para las personas que no cuentan con acceso a medios electrónicos, el trámite puede realizarse de manera presencial en cualquiera de los 40 módulos distribuidos en la ciudad, donde personal capacitado brinda apoyo y orientación durante todo el proceso.También se puede acceder a servicios financieros como:Contar con la Tarjeta Única no implica el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales; los apoyos se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente y sus reglas de operación.